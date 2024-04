Estado de salud del rey Carlos III es preocupante, según medios internacionales

El nombre del rey Carlos III se encuentra en el ojo del huracán, estos después de que algunos medios como el New York Post y el The Daily Beast informaron que el estado de salud del monarca es preocupante.

Posteriormente de ser diagnosticado con cáncer a principio de año, los planes de su sepelio se actualizan periódicamente. Aunque fuentes cercanas admitieron que «en estos momentos, Su Majestad se está recuperando y respondiendo muy bien al tratamiento».

Hace tres meses aproximadamente, en un comunicado el Palacio de Buckingham confirmó que se le descubrió un cáncer al rey Carlos III.

«Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer», se leía en el anunciado.

Aunque no surgieron más detalles sobre el tipo de cáncer y los tratamientos que recibe el monarca. El medio The Dialy Best obtuvo el testimonio con fuentes cercanas al rey y explicaron que «por supuesto que está decidido a vencerlo y se lo están dando todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal. Más de lo que dejan entrever».

Planes funerarios

Además, explicaron que desde la muerte de la reina Isabel II, el funeral de Carlos III se actualiza periódicamente bajo el nombre «Operación Puente Menai». Aunque aclararon que todos los miembros de la realeza tienen sus propios planes funerarios.

Con información de: C5N