Primer ministro Israelí condena protestas propalestinas en campus de EE. UU.

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, condenó las protestas estudiantiles propalestinas que se han extendido por los campus universitarios de Estados Unidos, que calificó de horrendas y antisemitas. «Lo que está sucediendo en los campus de EE.UU. es horrendo. Turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades», dijo el mandatario en un mensaje en vídeo grabado en inglés.

Según indicaron desde hace días, algunas de las grandes universidades estadounidenses, como Columbia, en Nueva York, Berkeley, en California, o Yale, en Connecticut, son escenario de protestas y sentadas con carpas en las que se pide sobre todo un cambio de rumbo en la política de Washington hacia Israel.

Como espantoso calificaron lo que está ocurriendo en los campus universitarios de Estados Unidos. Turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel. Atacan a estudiantes judíos. Atacan a profesores judíos. Esto recuerda a lo que ocurrió en las universidades alemanas en los años treinta. Es inconcebible. Hay que ponerle fin. Hay que condenarlo y condenarlo inequívocamente. Pero no ha sido así. La respuesta de varios rectores universitarios fue vergonzosa.

Respuesta de los funcionarios estatales ante protestas propalestinas

Pero, ahora, afortunadamente, para los funcionarios estatales, locales y federales, muchos de ellos han respondido de manera diferente, pero tiene que haber más. Hay que hacer más. Tiene que hacerse no solo porque atacan a Israel, eso es suficientemente malo, no solo porque quieren matar judíos dondequiera que estén, eso es suficientemente malo, es también cuando los escuchas, es también porque dicen no solo, «Muerte a Israel.

A vivas voces y con frases que dictaban; Muerte a los judíos’, sino ‘muerte a América’. Y esto nos dice que aquí hay una oleada antisemita que tiene consecuencias terribles. Vemos este aumento exponencial del antisemitismo en toda América y en todas las sociedades occidentales, mientras Israel intenta defenderse de terroristas genocidas, terroristas genocidas que se esconden detrás de civiles. Sin embargo, es a Israel a quien se acusa falsamente de genocidio, a Israel a quien se acusa falsamente de hambruna y de todo tipo de crímenes de guerra.