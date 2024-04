Universidad de Columbia tendrá clases virtuales debido a tensión por protestas propalestinas

Nueva York, Estados Unidos. – Una gran cantidad de líderes y organizaciones han pedido a la Universidad de Columbia y a su presidente que protejan a los estudiantes en medio de informes de declaraciones y acciones antisemitas y ofensivas en y cerca del campus, donde esta semana se formó un campamento y una protesta propalestina.

Según indicaron la protesta y el campamento en el campus han llamado la atención sobre el derecho a la libertad de expresión. El derecho de los estudiantes a sentirse seguros frente a la violencia. Un rabino del campus recomendó a los estudiantes judíos regresar a sus hogares por su propia seguridad.

La presidenta de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, dijo que las clases se llevarían a cabo virtualmente. El lunes y dijo que los líderes escolares se reunirían para discutir una manera de poner fin a “esta crisis”.

En una declaración a la comunidad universitaria, Shafik dijo que estaba “triste” por los acontecimientos en el campus. Denunció el lenguaje antisemita y el comportamiento intimidante y acosador.

Dijeron que el decibelio de sus desacuerdos no ha hecho más que aumentar en los últimos días. Estas tensiones han sido explotadas y amplificadas por personas que no están afiliadas a Columbia. Además, quienes no han ido al campus para seguir sus propias agendas. Y Reconocieron que necesitan un reinicio.

Preocupaciones de seguridad en Columbia

Detallaron que la Policía de Nueva York celebró una rueda de prensa en Columbia justo antes de la hora del almuerzo para abordar las preocupaciones, incluido el motivo por el que el departamento no ha hecho más para abordar lo que los estudiantes judíos llaman un ambiente de intimidación en la escuela.

Explicaron que legalmente sus agentes no pueden ingresar a una propiedad privada, como lo es Columbia, sin que lo solicite una persona específica en una llamada al 911 o la propia universidad, lo que Shafik hizo por carta la semana pasada. Sin embargo, si un estudiante esta sufriendo de acoso llama a la policía, la policía de Nueva York dice que sus agentes podrían «responder absolutamente.

Arrestos en el campus de Columbia

Según un informe el jueves, 113 personas se arrestaron después de que Shafik enviara una carta a la Policía de Nueva York solicitando su ayuda para desmantelar el campamento que se había instalado en el campus en apoyo a Gaza.

Shafik dijo en la carta a la policía que el grupo estaba violando las reglas de la universidad y que el campamento «y las perturbaciones relacionadas representan un peligro claro y presente para el funcionamiento sustancial de la Universidad». En una conferencia de prensa sobre los arrestos, la policía describió a los arrestados como pacíficos y dijeron que no se dio resistencia.