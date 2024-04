Con 170 millones de usuarios en juego, TikTok se defiende contra la prohibición en Estados Unidos

Estados Unidos. – Nuevamente, el Gobierno de Los Estados Unidos pretende cerrar la popular y reconocida mundialmente plataforma de videos conocida como TikTok, esto a menos que ByteDance se deshaga de ella.

Según las informaciones esta vez, la empresa no tiene intención de vender. De hecho, su plana directiva dijo en un memorando interno que “iremos a tribunales para presentar una impugnación legal” si el proyecto de ley, actualmente en el Congreso, es promulgado.

Y de esta manera es como se prepara así el escenario para una batalla legal entre EE.UU. y la startup controlada por el gigante chino. El resultado de la batalla podría definir los ambiciosos planes de crecimiento en EE.UU. de empresas como Tencent Holdings Ltd. y Temu, filial de PDD Holdings Inc. También medirá como responderá China a la creciente presión sobre sus campeones locales, como Huawei Technologies Co. De hecho, el proyecto de ley incluye la posibilidad de restringir aplicaciones de países vistos como adversarios.

Indicaron que “No se trata solo de TikTok. Ya se ha visto a EE.UU. tomar medidas contra Huawei y ahora cientos de empresas chinas están bajo sanciones”, esto según dijo Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan. “En el futuro, empresas como Temu y otras plataformas comerciales también podrían verse afectadas, y aliados de EE.UU. podrían hacer lo mismo y prohibir TikTok. Esto puede tener un efecto dominó”.

Ley que podría favorecer a TikTok

El sábado fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una manera de poner en vía rápida la discusión de una ley que exige que ByteDance se deshaga de su participación en TikTok. El Senado votaría el proyecto de ley en los próximos días y el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que firmará la legislación lo antes posible. El proyecto le da a ByteDance casi un año para vender TikTok, lo cual significaría que TikTok probablemente sobreviviría las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU.

La plataforma de ByteDance tiene razones para dar la pelea. Primero, su negocio en EE.UU. ahora tiene 170 millones de usuarios en comparación con los 100 millones que tenía en 2020, y es su mercado más importante en términos de ingresos.

Desde que se produjó el fallido ataque de Trump, TikTok también ha creado un incipiente negocio de comercio electrónico compuesto por influencers que promocionan productos a los jóvenes en EE.UU. Millones de creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas dependen de la plataforma. Una fuente dice que la empresa debutaría en julio con el servicio de compras en vivo en México. Una prohibición en EE.UU. podría afectar sus planes de expansión internacional.

Posibilidades de ganar en los tribunales

Según detallan, la empresa cree tener buenas posibilidades de ganar en tribunales. Argumenta que obligar a 170 millones de estadounidenses a abandonar la plataforma los privará de sus derechos a la libertad de expresión, consagrados en la Primera Enmienda y un enfoque contundente en el sistema judicial estadounidense.

Michael Beckerman, jefe de políticas públicas de TikTok para América, Dijo “Seguiremos luchando”, dijo, en un memorando interno. “Este es el comienzo, no el final de este largo proceso”.

Por el momento, ninguna de las partes estaría dispuesta a ceder. Pero ByteDance ha visto lo rápido que pueden cambiar las cosas en Washington.

Tal y como establece el acuerdo de venta de 2020 no se llevó nunca a cabo porque Donald Trump perdió su reelección y Joe Biden mostró poco interés en avanzar en el tema. El mes pasado, Trump expresó su preocupación de que una prohibición de TikTok podría impulsar a su rival Meta Platforms Inc, el cual anteriormente suspendió a Trump de sus plataformas. ByteDance espera obtener una orden que restringa el avance de la legislación y luego librar una batalla legal que podría durar más de un año, según una persona familiarizada con el asunto.