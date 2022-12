Elon Musk debe renunciar como jefe de Twitter, según su encuesta

Los usuarios de Twitter votaron a favor de que Elon Musk renunciara como director ejecutivo de la plataforma. Esto, después de que el domingo lanzara una encuesta sobre si debería plantearse dejar el cargo.

Musk prometió que acataría los resultados, que arrojaron un 57,5% de votos a favor y un 42,5% en contra.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Aunque el CEO no dio detalles de cuándo dejaría su cargo si los resultados de la encuesta dicen que debería hacerlo, aclaró que «no hay sucesor» en una respuesta a un usuario de Twitter.

El mes pasado, Musk dijo que planeaba encontrar a otra persona para dirigir la empresa de medios sociales que «ha estado en camino hacia la bancarrota desde mayo». Sin embargo, «la cuestión no es encontrar un CEO, la cuestión es encontrar un CEO que pueda mantener a Twitter con vida», añadió.

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

La encuesta se produce después de que Twitter actualizó sus políticas el domingo. El cambio más destacado es la prohibición a las cuentas de promocionar otras empresas de medios sociales o contenidos con enlaces a perfiles de otras plataformas de medios sociales. Entre ellas Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribal, Nostr y Post.

Después de recibir reacciones negativas por la actualización de la política, Musk se disculpó y tuiteó: «Ahora en adelante, habrá una votación para cambios importantes en la política”.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. December 18, 2022

Elon Musk, también CEO de Tesla, compró la red social por 44.000 millones de dólares en octubre. Desde entonces aplica una serie de cambios. Durante sus primeros meses como nuevo propietario de Twitter, Musk despidió a altos directivos y aplicó cambios de privacidad. Asimismo, restableció cuentas suspendidas y anunció nuevas tarifas asociadas a la plataforma de medios sociales.