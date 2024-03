El derrumbe del puente de Baltimore se transmitió en vivo (+video)

El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó en las primeras horas de la mañana del martes, según la Autoridad de Transporte de Maryland. La causa del colapso fue un buque portacontenedores que chocó contra una columna, lo que envió el puente al agua del río Patapsco. Todo fue capturado en video durante una transmisión en vivo.

La transmisión en vivo de YouTube, mantenida por StreamTime Live, es una de al menos nueve que se transmiten actualmente. Otras muestran lugares como el puerto de Nueva York, Port Huron en Michigan y el aeropuerto Midway de Chicago.

La transmisión en vivo no capturó ningún audio del colapso del puente en Baltimore.

Associated Press informa que varios vehículos han caído al agua, afirmación que parece respaldada por la evidencia en video. Pero aún no hay información oficial sobre si había personas en el puente cuando se derrumbó. Los primeros informes del Baltimore Sun indican que puede haber al menos siete trabajadores de la construcción en el puente cuando fue impactado, pero eso no ha sido confirmado.

Un vídeo compartido por el agregador de noticias Raw Alerts en X parecía mostrar otro ángulo del colapso del puente, con alguien de fondo gritando obscenidades. Y aunque parece el mismo puente, no está claro quién capturó originalmente el video. Las cuentas de agregadores en X a menudo publican imágenes y videos sin explicar sus fuentes, lo que tiende a permitir que se difunda información errónea en una situación de noticias de última hora.

