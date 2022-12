Twitter suspende cuentas de periodistas críticos de Elon Musk

Twitter suspendió el jueves varias cuentas de periodistas críticos de Elon Musk, y aunque la compañía no ha dado explicación, el empresario dijo que se debe a que publicaron información sobre su paradero.

Entre las cuentas suspendidas permanentemente están la del corresponsal de CNN Donie O’Sullivan, el reportero de tecnología del New York Times Ryan Mac. Asimismo, el reportero del Washington Post Drew Harwell, el periodista de The Intercept Micah Lee y el corresponsal de VOA Steve Herman. En la lista también están el escritor de Mashable Matt Binder, el expresentador de MSNBC Keith Olbermann y el experiodista de Vox Aaron Rupar. Todos críticos del propietario de Twitter.

La red social no se ha pronunciado públicamente sobre las motivaciones de esta suspensión. pero Musk sí escribió varios tuits alegando que los reporteros revelaron su ubicación.

«Las mismas reglas de doxxing se aplican a todos, incluidos los periodistas», comentó.

Same doxxing rules apply to “journalists” as to everyone else December 16, 2022

They posted my exact real-time location, basically assassination coordinates, in (obvious) direct violation of Twitter terms of service — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

En otro tuit, Musk añadió que «criticarme todo el día está totalmente bien. Pero hacer doxxing de mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo es. Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas de asesinato, en (obvia) violación directa de las reglas de Twitter».

«Doxxing» se refiere a revelar la identidad, dirección o algún otro dato personal de alguien en internet.

Elon Musk consulta a sus usuarios sobre los críticos de Elon Musk

Agregó que las suspensiones de este tipo duran siete días, pero luego preguntó a sus millones de seguidores qué debería hacer: si reactivarlas «ahora», «mañana», «dentro de 7 días» o «más tiempo».

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Finalmente la opción ganadora fue «Ahora», con el 43% de los votos; en segundo lugar está «más tiempo», con 38% de apoyo.

«Si alguien publicara las ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del NYT, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia», lamentó el CEO de Twitter.

Por su parte los medios donde trabajan los periodistas suspendidos, como New York Times, Washington Post, VOA y CNN cuestionaron la decisión de Twitter.

Lee también Las formas en que Elon Musk podría cambiar Twitter por dentro y por fuera

«La suspensión de esta noche de las cuentas de Twitter de varios periodistas prominentes, incluido Ryan Mac del New York Times, es cuestionable y desafortunada. Ni The Times ni Ryan han recibido ninguna explicación sobre por qué ocurrió esto. Esperamos que todas las cuentas de los periodistas sean restablecidas y que Twitter proporcione una explicación satisfactoria de su acción», indicó el NYT en un comunicado.

También la congresista demócrata Alexandria-Ocasio Cortez dijo que «simpatizaba» con el deseo de Elon Musk de evitar ser doxado, pero calificó la suspensión de las cuentas de reporteros como «protofascismo».