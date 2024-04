Puerto Plata llevó al DATE 2024 su nueva marca destino

Punta Cana, RD-Con una amplia representatividad de su oferta, y una imagen fresca y renovada, Puerto Plata llevó su marca destino, por vez primera, a la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2024, celebrada del 24 al 26 de abril, en el hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana.

Mostrando sus colores y la esencia distintiva de cada uno de sus municipios, Puerto Plata recibió durante la jornada de la feria a cientos de tours operadores, agentes y medios de comunicación. Todos atraídos por la propuesta experiencial que se proyectó desde el stand, donde la delegación ofreció información exhaustiva sobre la nueva imagen con la que se están proyectando ante el mundo.

“Estamos muy complacidos con nuestra participación en DATE 2024; ha sido una de las más exitosas versiones en la que hemos estado como destino. La cantidad de citas, la concurrencia de profesionales del sector que nos visitaron, ha superado todas nuestras expectativas”, expresó Birgitt Heinsen, presidente del Clúster de Puerto Plata.

La delegación que presentó credenciales en el DATE 2024, estuvo integrada por de presidentes, directores ejecutivos y miembros del Clúster Turístico del Destino (CTDPP) y de las Asociaciones de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE), de Hoteles de Playa Dorada (ADHPD) y de Hoteles, Restaurantes de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA) junto a sus empresas y entidades miembros: Ocean World Adventure Park, Chukka Caribbean, Universal Aviation, The Ocean Club Group, Macorix House of Rum, Senator Hotels and Resorts, Nature River Park y VH Hotels & Resorts, Viva Resorts.

También participaron Mint Hotels & Residences, Lifestyle Holidays Hotels & Resorts, Fricolandia, Runners Adventures, Chocolate del Oro, El Gallo Ecolodge, La Aurora, Manureva Tours, Casa Marina Beach and Reef, Hodelpa Hotels, Blue Bay Villas Doradas, Marien Puerto Plata y Freedom Builders Global Group.