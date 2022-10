Las formas en que Elon Musk podría cambiar Twitter por dentro y por fuera

Aparentemente listo para comprar Twitter, Elon Musk cambió su biografía de Twitter a «tuitero Jefe» («Chief Twit») y visitó la oficina de la compañía en San Francisco con un lavamanos a cuestas.

Musk tiene hasta este viernes 28 de octubre para concluir el trato de $ 44 mil millones. Un trato que intentó abandonar por todos los medios, pero no pudo . (Especialmente después de que Twitter lo demandó).

Si todo va bien -es decir, si cumple con los términos acordados, el trato se financia y el gobierno no ordena acciones regulatorias-, el hombre más rico del mundo será dueño de la plataforma de microblogging.

Tal vez Musk simplemente no pudo resistirse a responderle a todas las voces que afirmaban que su propiedad sobre Twitter se hundiría. Por ello, lavamanos en mano, recordó la frase anglosajona “kitchen sinking” (hundir la cocina) , muy utilizada en círculos políticos y corporativos, y que significa abrir el grifo de todas las malas noticias a la vez, en lugar de dejar que se escurran con el tiempo.

Cuando Musk tome las riendas, se espera que revise Twitter tanto por dentro como por fuera. Y así, surgen varias preguntas.

El 20 de octubre, el Washington Post informó que Musk buscaba reducir el número de empleados de Twitter de 7500 a 2000. La idea no parecía demasiado descabellada dado que Musk, en intercambios de texto con inversores , dijo que era «muy poco saludable» que Twitter tuviera «-3 veces el número de empleados por unidad de ingresos de otras empresas de redes sociales».

Pero durante su visita a la oficina de Twitter ayer, Musk negó los planes de recortar el 75% del personal cuando asuma el cargo, informó Bloomberg , citando a personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, esto no significa que todos los trabajos en Twitter sean seguros. Se rumora además que el CEO Parag Agarwal probablemente sea cancelado, especialmente porque se enfrentó a Musk en el pasado.

Musk trató de hacer su oferta sobre la democracia y la libertad de expresión, llamando a Twitter la «plaza pública de facto».

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37