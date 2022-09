Dramáticas imágenes de Fiona tocando tierra en Puerto Rico

El Huracán Fiona tocó tierra oficialmente sobre el suroeste de Puerto Rico. Los vientos sostenidos fueron de 140kmph al momento del aterrizaje, con una presión central 986mb y las catastróficas inundaciones comienzan a propagarse por toda la isla.

Las imagenes satélitales indican que el Huracan Fiona está maltratando al Suroeste, Sur y Oeste de Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de 145kmp. Las bandas como comienzan a llegar por el Noreste y Este de República Dominicana.

Los impactos de la tormenta ya se sienten: se ha informado de al menos una muerte en Basse-Terre, en el territorio francés de Guadalupe, según el vicepresidente de la agencia ambiental del territorio. La capital había sido devastada por las inundaciones. Y en Puerto Rico, donde más de 470.000 clientes estaban sin electricidad al mediodía del domingo, según PowerOutage.us, y según el Servicio Meteorológico Nacional ya comenzaron las inundaciones repentinas.

El huracán se aproxima a Puerto Rico al sur de la ciudad de Ponce, indicó el centro de huracanes. Se espera que los vientos aumenten a lo largo de la costa inmediata. Mientras que se prevé que las condiciones se deterioren durante la tarde y la noche del domingo a medida que Fiona se mueva cerca o sobre la parte suroeste.

Existe la posibilidad de que el centro de Fiona bordee Puerto Rico, impidiendo una «recalada» tradicional. Pero independientemente, los impactos de la tormenta siguen siendo los mismos.

Se pronostica un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas mientras Fiona se mueve cerca de Puerto Rico, República Dominicana y sobre el suroeste del Atlántico», dijo el centro de huracanes. «Se esperan condiciones de huracán en Puerto Rico hoy. Y se esperan en partes del este de República Dominicana esta noche y el lunes.

West of Ponce. Puerto Rico. Storm Fiona: Winds 85 mph, gusts up to 110 meter per hour.

Hurricane Fiona knocks out power to all of Puerto Rico.



Winds have gusted over 100 mph while the @NHC_Atlantic is warning of "catastrophic" flooding.