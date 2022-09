Huracán Fiona toca tierra en Puerto Rico

El huracán Fiona tocó tierra a las 15:20 (hora local) cerca de Punta Tocón, en la costa suroeste de Puerto Rico. El Radar Doppler del National Weather Service (NWS) en San Juan indicó que el centro del Huracán de Fiona tocó tierra a lo largo de la costa del suroeste de Puerto Rico cerca de Punta Tocon a las 3:20 PM AST.

Se registraron vientos máximos sostenidos de 140 km/h, según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Hurricane Fiona knocks out power to all of Puerto Rico.



Winds have gusted over 100 mph while the @NHC_Atlantic is warning of “catastrophic” flooding.https://t.co/c3waUNXx8y via @GDELISCAR @capitalweather #HurricaneFiona pic.twitter.com/AKXXonZdhr