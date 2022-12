Elon Musk eliminará 1.500 millones de cuentas de Twitter

Elon Musk anunció que eliminará 1.500 millones de cuentas de Twitter en las próximas semanas, sobre todo de usuarios que no tuitean ni inician sesión desde hace años.

«Twitter pronto comenzará a liberar el espacio de nombres de 1.500 millones de cuentas. Estos son cierres de cuenta sin tweets y sin inicio de sesión durante años», señaló en dicha red social.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Además, Musk dijo que la compañía está trabajando para agregar una función que permitirá a las cuentas de Twitter ver la cantidad de personas que leen o interactúan con sus publicaciones.

Su equipo también realizará una actualización de software. Ésta mostrará «el verdadero estado de tu cuenta, para que sepas claramente si has sido shadowbaneado, el motivo y cómo apelar», agregó.

Este mes Musk reveló documentos conocidos como «Archivos de Twitter» internos que muestran cómo los ejecutivos de Twitter influyeron en la plataforma, suspendieron a usuarios y redujeron el alcance de una cuenta o publicación.

De acuerdo con estos archivos, la moderación de contenido de la plataforma se decidió «en los niveles más altos de la compañía, pero sin el conocimiento del CEO Jack Dorsey, con la exjefa legal, política y confianza Vijaya Gadde jugando un papel clave».

Luego de esas revelaciones, el director general de Twitter afirmó que el riesgo de que sea asesinado es «bastante significativo» tras hacer públicas comunicaciones internas sobre censura política a periodistas independientes.

«Francamente, el riesgo de que me ocurra algo malo, o incluso de que me disparen, es bastante significativo. No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que esperemos que no lo hagan, y que el destino me sonría y esto no ocurra… Definitivamente hay algo de riesgo ahí», comentó.