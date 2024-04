Tu iris a cambio de dinero o criptomonedas

Desde hace varios meses en distintas ciudades de Argentina hay un fenómeno que no para de crecer, se trata del escaneo de iris a cambio de dinero en efectivo o criptomonedas, un negocio que parece no estar del todo claro y cuya empresa está bajo la lupa de las autoridades locales.



En redes sociales y grupos de WhatsApp se corre la voz “en la esquina de la pizzería y frente a la plaza están escaneando el iris y pagan bien”, mensajes como estos se replican y van de boca en boca principalmente entre los más jóvenes, y el resultado no se hace esperar, en minutos largas filas de personas copan el lugar antes mencionado. No es para menos, en el aviso se frecen 30 y hasta 60dólares, para muchos es un “incentivo” para mitigar la fuerte crisis que vive el país.





¿Pero, cómo funciona este novedoso negocio y cuales son realmente sus fines?



La mecánica parece sencilla y hasta inofensiva, la persona solo debe pararse delante del famoso orb y mirar fijamente a la mini cámara instalada dentro durante unos 20 segundos y listo, luego te indican cómo canjear las criptomonedas o el dinero en efectivo, según lo acordado previamente al momento de registrarte en la app de la compañía.

Pese a las dudas sobre el verdadero motivo de escanear el iris, a la mayoría de los jóvenes parece no importarle y siguen descargando la aplicación y haciendo filas para “vender su iris”, muchos lo ven como

una oportunidad o un juego por el que obtienen dinero «de arriba».



Debido a la falta de información clara y al revuelo que provocó esta inusual convocatoria, las autoridades oficiales en Argentina ya iniciaron inspecciones a la empresa Worldcoin, para que explique

exactamente cuáles son los servicios que ofrece y cuál es el interés en los datos personales que recaba de sus clientes.



El Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, también le pidió a la empresa que informe cuales son las condiciones previas para realizar la verificación del

orb (dispositivo digital que escanea la biometría del iris en segundos), que documentos les entrega cuando finaliza la operación, si hay consentimiento expreso y si se exige la mayoría de edad para hacer

esta transacción



De su lado, el abogado argentino Daniel Monastersky presentó una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, por posibles violaciones a la ley de protección de datos

personales y deficiencias en la seguridad de la información recopilada. También la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para investigar las

prácticas de WorldCoin, por falta de regulación efectiva en torno a la toma de datos biométricos a gran escala cuyo destino final es desconocido.



Por lo pronto resta esperar qué decisión tomará Argentina luego de las investigaciones iniciadas y las propuestas de leyes que regulen este tipo de actividades, en principio poco claras para gran parte de la

sociedad.

Por: Carlos García Nova