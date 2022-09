Juan Estévez: “el sobrepeso es una cadena que ata”

Santo Domingo, RD.- Con la ilusión de recuperar su vida, salud y formar una familia, Juan Estévez, de 28 años y 400 libras, concursa por una bariátrica. Anhela ganar. Ese proceso le daría un giro a su vida.

Estévez, uno de los 10 semifinalistas del concurso Pierde Peso, Gana Vida, relató que su incontrolable incremento de peso inició en el año 2016. Esto tras adoptar el hábito de cenar con comida “chatarra”.

“De noche, muchas veces comía yaroa, chicharrón, fritura. Me fui descuidando poco a poco”, contó con arrepentimiento.

Sostuvo que en más de una ocasión se propuso bajar de peso con dietas y ejercicios. Pero al ver que esto solo le generaba ansiedad, sin ver un cambio en su cuerpo, abandonó con desencanto.

“Ha sido muy incómodo, ya que el sobrepeso es una cadena que ata”, explicó Estévez.

Antes de vivir con obesidad Juan Estévez estudiaba Mecánica Dental. Sin embargo, la incomodidad para el traslado y la discriminación de transportistas lo llevaron a abandonar la carrera.

Contó que para su época de estudiante un chofer de carro público le negó el acceso a su vehículo. Le dijo que estaba obeso y “se lo iba a maltratar”.

Me sentí muy mal. Me sentí discriminado por ese conductor que no vio más allá. Los obesos somos personas y yo nunca me negué a pagarle su pasaje.

Juan Estévez. Participante Pierde Peso, Gana Vida.