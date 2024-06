Onamet pronostica calor y escasas lluvias para este miércoles

Santo Domingo, RD. – La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) indicó que este miércoles durante las horas matutinas estará mayormente soleado, además que se observará una ligera capa de polvo Sahariano, un viento de componente sur/sureste que mantendrá el ambiente caluroso donde no se prevén lluvias importantes en gran parte del país.

Dijo que para la tarde, se nublará de forma aislada, donde podrían ocurrir separados chubascos, con bajas probabilidades de tronadas. Los sectores incididos se encuentran en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez. Las mismas desaparecerán en las primeras horas nocturnas. En el resto del país las precipitaciones continuarán escasas.

En cuanto a la onda tropical, al estar muy al sur sobre aguas abiertas del mar Caribe, no incide sobre el país.

Para mañana jueves

La Onamet señaló que para mañana jueves, el sistema de alta presión y una ligera presencia de partículas de polvo Sahariano se mantendrán incidiendo sobre la aérea de pronósticos. El mismo ofrecerá un ambiente meteorológico mayormente soleado, de altas temperaturas y de limitadas las ocurrencias de lluvias.

El órgano añadió que los efectos del viento del sureste y la orografía local producirán en la tarde y hasta primeras horas de la noche, algunos nublados con chubascos aislados y ocasionales tronadas sobre localidades de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago y aledañas.

Las temperaturas se sentirán calurosas por la época del año y el viento del sureste. Por lo mismo la institución recomuenda no exponerse al sol por tiempo prolongado entre las 11:00 a.m. – 4:00 p.m., vestir ropa ligera de colores claros y tomar suficiente líquido, preferiblemente agua, para mantenerse hidratado. Recuerde que los niños y personales envejecientes son más susceptibles a las altas temperaturas.

Meteorología indicó que el viernes no habrán cambios significativos a pesar de una vaguada superficial al norte de Puerto Rico. No obstante agregó que su entorno continúa poco favorable con bajo contenido de humedad y las partículas de polvo aunque muy ligera. Esto no permitirán que las precipitaciones que ocurran sean cuantitativas especialmente en horas de tarde en forma de chubascos débiles o pasajeros, hacia algunas localidades.