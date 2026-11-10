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¿Cuál es la tasa del dólar HOY en República Dominicana? La información sobre el precio del dólar en RD es seguida por ciudadanos que se encuentran tanto dentro como fuera del país ante los constantes cambios del mercado financiero.

El valor actual del dólar y su correspondiente tasa de cambio son temas de gran interés para los dominicanos que desean enviar dinero desde Estados Unidos. Por esta razón, descubre en cuánto se cotiza esta moneda en pesos dominicanos y otros detalles que pueden interesarte.

¿Cuánto amaneció el dólar HOY en República Dominicana?

Según el último reporte del Banco Central de República Dominicana, para este martes 10 de noviembre de 2026, el tipo de cambio refleja que la compra de un dólar equivale a 60.46 pesos dominicanos, mientras que la venta se encuentra en 60.76 pesos dominicanos, según datos del Banco Central.

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¿Cuánto amaneció el precio del euro HOY en República Dominicana?

Para este martes 10 de noviembre de 2026, el tipo de cambio refleja que la compra de un euro equivale a 68.04 dominicanos.

¿Cuánto es $100 dólares en pesos dominicanos?

Según la cotización en República Dominicana, $100 dólares equivalen a RD$6,046 pesos dominicanos al día de hoy.

¿Cuántos son $100 euros en pesos dominicanos?

Según la cotización en República Dominicana, $100 euros equivalen a RD$ 6804 pesos dominicanos al día de hoy.

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¿Cómo está la venta del dólar hoy en República Dominicana?

Tras la apertura de mercados, el dólar estadounidense se paga al inicio a $60.76 pesos dominicanos en promedio.

Precio del dólar HOY en Western Union (Vimenca)

El cambio de USD a DOP con Western Union para el día de hoy se cotiza a RD$59.60 pesos por dólar. Así, al enviar US$100 dólares, el destinatario recibe 5960 pesos dominicanos. Consulta la calculadora de cambio de dólares de Western Union aquí.

Precio del dólar HOY en Caribe Express

El cambio de USD a DOP con Western Union para el día de hoy se cotiza a RD$58.25 pesos por dólar. Así, al enviar US$100 dólares, el destinatario recibe 5,825 pesos dominicanos. Consulta las tasas de Caribe Express aquí.

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¿Cómo está el dólar hoy en Banreservas?

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) cotiza el precio del dólar en RD en RD$58.40 para la compra y RD$61.40 para la venta.

Consulta la calculadora de divisas de Banreservas aquí.

¿Cómo comprar divisas en Banreservas?

Para comprar dólares en Banreservas puede apersonarse para el cambio de sus divisas en sus más de 300 sucursales en todo el país.

Asimismo, en las Unidades de Negocios Personales del Banco ubicadas en los aeropuertos, el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y los principales hoteles del país.

Es de recordar que los montos superiores a US$10,000.00, deben ser justificados y/o llenar en la oficina el formulario de cumplimiento para este fin.

Entretanto, para la venta de divisas con la finalidad de enviar transferencias o emisión de cheques, debe ser cliente Banreservas​.

¿Cuánto está el dólar en el Banco Popular?

Por su parte, el Banco Popular Dominicano cotiza el precio del dólar en RD$58.00 para la compra y RD$61.45 para la venta.

Para comprar divisas en el Banco Popular puede apersonarse en cualquiera de sus agencias en todo el país.

¿Cómo está el precio del dólar HOY en otros bancos y agentes de cambio?

Revise en nuestra lista cómo está el precio de la divisa estadounidense para la compra y para la venta en diversos agentes de cambio en República Dominicana.

Entidad Compra Venta Variación Banreservas $58.40 $61.40 = 0.00 % Banco Popular $58.00 $61.45 = 0.00 % Asociación Cibao $59.40 $61.40 = 0.00 %

﻿ La Nacional $59.40 $61.45 = 0.00 % Banco Santa Cruz $57.90 $59.90 = 0.00 % Scotiabank $56.10 $59.90 = 0.00 %

¿Cuál es el precio del dólar en República Dominicana, según Bloomberg?

De acuerdo con el portal Bloomberg en línea, el dólar en República Dominicana se encuentra a 60.60 pesos dominicanos.

¿Subió el dólar en República Dominicana?

Al comparar los datos de rentabilidad de la última semana en República Dominicana, se observa que el valor de la divisa estadounidense ha experimentado un ligero decrecimiento del 0,36%.

No obstante, al mismo tiempo, en una perspectiva de un año, se registra un incremento acumulado del 8,01% en el valor de esta moneda.

¿Cómo enviar desde Estados Unidos a República Dominicana?

Si deseas enviar divisas desde Estados Unidos hacia República Dominicana, a continuación, te dejamos una lista de opciones para que puedas mandar tus remesas: