Cuando el dinero tiene más valor que la vida en las clínicas de salud

Santo Domingo, RD.- En las clínicas privadas de la República Dominicana la práctica de cobrar un depósito o anticipo al momento de ingresar un paciente se ha convertido en algo común, para que un paciente sea atendido o ingresado le exigen sumas que van desde los RD$30,000 hasta RD$500,000 pesos, así lo dio a conocer Julissa Céspedes en su programa el Reporte Especial.

A pesar de que el derecho a la salud está consignado en la carta magna, en Ley General de Salud, No. 42-01 y resoluciones, en el país se violan las normas poniendo en peligro la vida de los seres humanos.

El informe periodístico establece que, entre 2018 y 2020, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) recibió más de 49,872 quejas por los seguros familiares de salud, siendo una de las mayores causas el depósito o anticipo que tienen que pagar un paciente para ser atendido en una clínica privada.

Víctimas por cobro y anticipo en clínicas

El informe narra además cómo varias personas perdieron la vida por no pagar un anticipo médico. Tal es el caso de Nahim Contreras Aristy, de 17 años, quien fue embestido por un vehículo en la carretera Higüey-Nisibón, el 15 de abril del año en curso.

La versión preliminar establece que, tras este ser llevado al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, no había un médico especialista, versión desmentida por el director del centro médico, Juan Santana. Este aseguró que se le brindaron todas las atenciones al joven a pesar de que este tenía un seguro de salud premium.

La investigación detalla que se desconoce la razón por la cual los familiares del joven decidieron trasladarlo al Centro Médico Dr. Perozo, donde finalmente falleció Contreras Aristy.

Más tarde, los familiares del joven denunciaron que hubo negligencia. Su padre, Joaquín Contreras, narró que cuando llegaron a la emergencia le dieron asistencia. Pero que se tardaron mucho verificando el seguro médico y solicitando un depósito para realizarle una transfusión de sangre.

También, informan que luego que los familiares hicieron un depósito de RD$30,000 pesos fue entonces cuando lo ingresaron en una Unidad de Cuidados Intensivos. Mientras que los directivos de la clínica aseguraron que la atención nunca se le negó al paciente, y que la cantidad de dinero que se le pidió no era lo relevante.

Más casos

Otro de los casos que mencionó la investigación periodística sucedió en febrero del 2021. A través de las redes sociales una joven denunció que supuestamente en la clínica donde atendían a su abuela tomaron la decisión de dejarla morir. Esto porque sus familiares no tenían cómo completar un depósito de RD$200,000 pesos para su tratamiento.

La joven menciona que su abuela falleció por COVID-19, y que en la clínica, cuyo nombre se desconoce, solo le aplicaron oxígeno y la dejaron recostada en un pasillo a su suerte.

Añadió que tuvieron que trasladarla a un hospital, donde, según su testimonio, recibió mejor tratamientos y cuidados. Pero que fue demasiado tarde debido al severo deterioro en la salud de la anciana.

Otro caso que detalla el reportaje es el del abogado Aldo Peguero. Su esposa murió el 28 de diciembre del 2021 por un cáncer de páncreas en una clínica privada de Santo Domingo, donde se le exigió un depósito de RD$200,000 pesos. Luego de realizar el pago lo condujeron al departamento legal, para un reconocimiento de deuda por RD$1,200,000 pesos.

Por otro lado, está el caso de David Peña, de 24 años, quien hace tres años, el 20 de julio del 2019, se accidentó el mismo día que había llegado de vacaciones desde Estados Unidos, cuando se desplazaban en una motocicleta en el sector Balaguer en Sabana Iglesia de Santiago y perdió el control tras caer en un hoyo.

Los familiares de Peña denunciaron que el deceso se produjo por la falta de atención médica en la clínica Corominas en Santiago, ya que para poder atenderlo les exigían un depósito de RD$500,000 pesos y que, permanecido cerca de una hora en sala de emergencias sin ningún tipo de intervención, los familiares tuvieron que llevarse a su pariente al Hospital José María Cabral y Báez, donde lamentablemente falleció a su llegada.

A pasar de que, la resolución 156-08 y 157-09 emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) establecen que las Administradoras de Servicios de Salud y el Instituto Dominicano de Promoción y Prevención de la Salud deben garantizar que en ningún caso o circunstancia las Prestadoras de Riesgos de Salud, exijan a sus afiliados pagos de depósito o anticipos como garantía por los servicios de atención médicos-quirúrgicos que estos requieran.

Por otro lado, Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), aclaró que las clínicas que se han visto envueltas en estos escándalos no pertenecen a su filial.

Además explicó que a pesar de que los centros de salud privados están obligadas a estabilizar a un paciente que llegue a una emergencia, cuando se habla de un ingreso, la situación debe ser evaluada.

El galeno expresa que dependiendo de la situación en que llegue el paciente, y si debe ser llevado a una sala de intensivos, es cuando pudiera darse el caso de que le pidan un anticipo o depósito debido a la poca cobertura que pueda tener su seguro de salud.

El cobro de anticipo o deposito no es la única practica que les ha costado la vida a los dominicanos, sino que también lo ha hecho los famosos “rebotes” que es cuando una clínica se niega a ingresar a un paciente alegando distintos motivos.

El informe periodístico puntualiza que, la madrugada del 22 de marzo del 2016, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico UCE, el excombatiente constitucionalista y exguerrillero de playa Caracoles Claudio Caamaño Grullón a los 78 años de edad, poniendo a todo el país en duelo.

La investigación detalla que, Caamaño Grullón sufrió un accidente automovilístico mientras conducía su vehículo en el que viajaban su hija y un nieto, y otro conductor se salió de carril y lo impactó, en el tramo carretero Pizarrete, Baní, donde residía.

Caamaño Vélez hijo, cuenta al informe con Julissa Céspedes que, en el Centro Aguas Vivas a su padre le realizaron una radiografía y le dicen que este necesitaba una intervención quirúrgica con un cirujano torácico, especialista que estos no tenían en su cartera de servicios, por lo que le aconsejaron trasladarlo a Cedimat.

De acuerdo con el testimonio de Caamaño hijo nadie informó que su padre estaba siendo trasladado a Cedimat, y a su llegada le dijeron que estos no tenían espacio para ingresarlo, el extinto guerrillero permaneció por más de una hora en el parqueo de dicho centro.

De acuerdo a la investigación, Cedimat les dijo a los familiares que trasladaran al paciente a la Clínica Abreu porque ahí si tenían espacio, y como en el caso anterior, nadie aviso que iba una persona con un trauma torácico, y que debía ser intervenido quirúrgicamente, para ese momento ya habría pasado cinco horas de que Caamaño Grullón habría sufrido el accidente.

Fue traslado al Centro Médico UCE, debido a que en la Clínica Abreu no había un cirujano torácico, Caamaño Grullón permaneció al menos dos días en el centro médico UCE, y para los familiares este iba mejorando ya que le estaba drenando la sangre que tenía alojada en el cuerpo, por lo que también le estaba haciendo transfusiones, en cuestión de horas este empezó a sufrir dolor en el pecho y murió.

Demanda de los familiares Caamaño Grullón

Por otro lado, los familiares de Claudio Caamaño Grullón, interpusieron una demanda civil por RD$100,000,000 de pesos en diciembre del 2016 en contra de cuatro centros médicos, por negligencia médica contra su pariente, todavía este litis se ventila en los tribunales.

Claudio Caamaño hijo, contó al Reporte Especial que, el litigio ha sido todo un viacrucis, y que en estos seis años han asistido a decenas de audiencias, a pesar de que para esa fecha Salud Pública aseguró que el Centro Médico Regional Aguasvivas de Baní, y Cedimat incurrieron en la inobservancia de los servicios de atención a Claudio Caamaño Grullón, recomendando sanciones correctivas.

De su lado, establecieron que la Clínica Abreu y el Centro Médico UCE, serian amonestadas porque no tener la debida y oportuna comunicación con los familiares, hasta la fecha los familiares del occiso desconocen si se aplicaron estas sanciones.

Actualmente los familiares de Caamaño Grullón apelaron la sentencia en la que solo fue condenada, el Centro Medico UCE irónicamente el único que lo acepto. Claudio Caamaño hijo entiende que fueron dos razones la que pudieron causar el rebote de varias clínicas de su padre.

En la entrevista realizada Caamaño hijo explicó que los centros de salud rebotan al paciente para que no les afectar sus estadísticas y para no estigmatizar el centro. Otra razón que dio es que cuando un paciente es atendido por emergencia y hay que realizarle una operación de urgencia el costo oscila entre unos RD$5,000 pesos, mientras si es por una evolución el medico puede cobrar has RD$100,000 pesos.

Dádivas en los hospitales

Yimbert Feliz Telemin denunció en las cámaras CDN que, llegó al Hospital Moscoso Puello, ya que su suegra de 94 año de edad estaba sufriendo un accidente cerebro vascular y que tras pasar varias horas en el lugar y al ver que no la atendían se acercó a una persona quien le dijo que para trasladar o poner a la paciente en un área más cómoda esta tenía que darle al menos RD$1,000 pesos.

Conforme el relato de Telemin, el personal de seguridad y médico se tornó violento tras negarse a cumplir la petición por lo que ocurrió un pequeño altercado en el centro de salud y a pesar de que duraron más de 4 horas nadie atendió a la señora, por lo que se vio obligado a sacarla del hospital.

De acuerdo con el encargado de operaciones en salas de emergencia del Servicio Nacional de Salud, Josué Hernández, en caso de que un hospital no pueda atender a un paciente o ingresarlo, debe trasladarlo a otro centro, la señora Estefano murió este sábado 4 de junio en su casa.

Cobertura de seguros

Otro caso es la denuncia de Miguel Antonio García Cruz, quien fue atracado en el puente Duarte y herido en el hecho, provocándole los ladrones una fractura del cuerpo medular derecho, por lo que necesita una operación, sim embargo el Seguro Nacional de Salud no cubre su operación porque su herida no fue provocada en un accidente de tránsito, ya que Senasa Básico Contributivo, no cubre ese tipo de heridas a menos que hayan sido provocadas por un siniestro vial.

A pesar de que el hombre llevó la denuncia que presentó en la Policía Nacional por el asalto del que fue víctima, Senasa insiste en que su plan no tiene el catálogo que cubra la operación que se tiene que hacer para corregir esa fractura.

Por: Carmen De Los Santos. Reporte Especial.