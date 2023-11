Entrevista a Juan Bautista Castillo Peña, aspirante al CNM

Santo Domingo, RD. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dio inicio el pasado lunes al proceso de evaluación de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC), siendo un paso crucial para seleccionar a los reemplazantes de los cinco magistrados que han concluido su tiempo de servicio en la alta corte.

Entre los postulantes se encuentra Juan Bautista Castillo Peña, quien se presenta como una opción para ocupar uno de los puestos en el Tribunal Constitucional.

En la evaluación fue entrevistado por el Diputado Alfredo Pacheco, el senador Ricardo de los Santos y la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República Dominicana.

Pregunta del Diputado Alfredo Pacheco

¿En caso de que en el Tribunal Constitucional esté funcionando usted presente, en caso de ser electo y solo estén presentes 9 de los miembros, sabiendo nosotros que la mayoría válida para deliberar y producir decisión es de 9, y usted no esté claro con un tema que se esté discutiendo, usted podría abtenerse de votar, dejar de votar, cuál sería su posición?

Respuesta: En ese caso, constitucionalmente, la mayoría para que una decisión sea válida, son nueve, y en el caso de que tenga un voto disidente, y no votare a favor, la decisión no son válidas porque mi voto no va a ser positivo.

Sí, pero la pregunta mía, talvez me explico mejor. ¿Si usted todavía no tiene una decisión clara, usted se abstendría de votar, o produciría algunas de las modalidades del voto, voto disidente, voto salvado o cual sería?.

Respuesta. Pudiera producir un voto salvado y explicar las razones de porqué lo voy a dar.

¿Y usted podría abstenerse?

R. Le dije que podría dar un voto salvado y explicar como dice la Constitución de la República porque voy a votar de manera salvada y la decisión es válida, porque estoy votando, pero es salvado.

Pregunta del Senador Ricardo de los Santos. Licenciado Peña dentro de las fuentes de Dercho, cual es el valor de las interpretaciones realizadas por los Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos.

R. En ese caso, ahora mismo, según la sentencia del Tribunal Constitucional (…) nuestras decisiones no pueden ser llevadas hasta Corte Interamericana de Los Derechpos Humanos , ya que le faltó estar en vigencia, pero el protocolo no fue aplicado para que las decisiones de esas cortes sean válidas para nosotros como país.

Pregunta de la magistrada Miriam Germán Brito.

¿Son recusable los jueces del Tribunal Constitucional?

En lo absoluto. Los jueces no pueden ser recusados, porque no hay otro Tribunal superior ante el cual lo pueda recusar.

¿Y supongamos que yo tenga un asunto en el Tribunal Constitucional y he percibido una inclinación Pública de algunos jueces con respeto a mi caso, entonces?

R. Bueno ahí pudiera ser llamado a los fines de que se abstenga de votar o algo, o de participar en las deliberaciones, porque o tiene una inclinación negativa en su contra o ha participado en otro fallos o situaciones o tiene un parentesco equis, equis y entonces ahí tiene que abstenerse según el reglamento del Tribunal Constitucional.

Perfil del entrevistado

Juan Bautista Castillo Peña nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 07 de mayo del año 1973. Se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 16 de noviembre 1996, obteniendo el grado universitario de Licenciado en Derecho el 28 de octubre del 2005.

Trabajó como Abogado Auxiliar de las Oficinas de Abogados Consultoría Jurídica Dr. Ramón Bienvenido Martínez Portorreal y en el Bufete Jurídico Dr. Luis A. Ruffin Castro, de forma simultánea, el cual se encargaba de los asuntos civiles, llegando a obtener ganancia de causa de importantes casos, en la actualidad conserva su propia oficina Jurídica Oficina de Abogado Lic. Juan Bautista Castillo Peña, compartida con la razón Social JB & Asociados Centro Jurídico y Bienes Raíces.

En la actualidad trabaja para varias empresas y personas físicas a las cuales le ha dado ganancia de causa en un 98% de los casos que ha llevado. Fue un forjador para el Nombramiento de la Nueva Figura del Defensor del Pueblo, emplazando mediante acto alguacil, a la Cámara de Diputados a que en el Plazo de Ley Pusiera en Agenda la Selección de las Ternas para el Nombramiento del Defensor del Pueblo.

Al no obtemperar dicha Cámara al emplazamiento el 28 Setiembre 2012, se interpuso demanda por Omisión en contra de la Cámara de Diputados, por ante el Tribunal Constitucional el cual falló el 24 de Junio 2013, expresando dicho Tribunal que el Nombramiento de dicha figura era Público y Notorio su Nombramiento y que nuestra pretensiones fueron satisfechas.

Ha realizado varios diplomados

Realizó diplomados y cursos en diferentes campos del derechos y ramas a fines; Curso el Procedimiento en Materia Penal Octubre 2002, impartido por la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica (SODAJU). También seminario sobre “Hacia una Nueva Gestión de los Museos en la República Dominicana” “La Conservación Preventiva de las Colecciones”. Los mismos fueron impartidos por el Consejo Internacional de Museos Comité Dominicano”.

También el Curso Sobre Legislación de Tierras: Asistencias, Actualidad y Perceptiva Septiembre 2003, impartido por la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica (SODAJU) y el Curso el Juicio de Amparo Octubre 2003, impartido por la Alianza Técnica Profesional. Además el Curso el Rol del Ministerio Público y la PN en el Nuevo Código Procesal Penal, en la UASD, Marzo 2005.

Licenciado en Derecho Universidad Autónoma de Santo Domingo, Octubre 2005; Curso Especial Sobre Registro Inmobiliario Ley 108-05, Colegio de Abogados de la República Dominicana, Diciembre 2007; Curso de Derecho Procesal Penal, Impartido por Renovación Gremial Movimiento de Abogados Febrero 2009.

También el Curso Integral Para Aspirantes a Notarios, Colegio Dominicano de Notarios, Marzo 2009; Curso Formulas Modernas de Litigación Oral en el Proceso Penal, Renovación Gremial Movimiento de Abogados Octubre 2009; Curso Los Procedimientos en los Tribunales de Familia, Impartido por Renovación Gremial Movimiento de Abogados Octubre 2009; Curso Introducción a la Criminalística y Peritajes Documentoscópicos (Falsificación de Documentos), Renovación Gremial Movimiento de Abogados Septiembre 2009.

Realizó un Diplomado-Universitario Sobre la Ley 136-03, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Colegio de Abogados y el Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia, Septiembre 2009; Certificado que lo Acredita Como Notario Público, Suprema Corte de Justicia.

Otros cursos extracurriculares

En Abril 2010; Curso de Contabilidad Practica, Instituto Crossover, en Julio 2011; Curso Taller de Derecho Humanos, Fundación para la educación en Derechos Humanos (FUPAREDEH), Noviembre 2012; Emprendurismo para Pymes, INFOTEP, y en Agosto 2013; Candidato a Regidor por el PRM para las Elecciones Generales 2016.

Diplomado en Teología Pastoral, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Febrero 2016; Diplomado en Teología, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Mayo 2016; Diplomado en Teología Bíblica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Diciembre 2016; Diplomado en Derecho Inmobiliario y Registral, Colegio de Abogados Abril 2017; Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Cámara de Diputados Agosto 2017; Diplomado en “Habilitación Docente” UTESA Agosto 2017; interpuso formal Acción en Inconstitucionalidad a la Ley 86-99, que crea el Ministerio de la Mujer para que se crea el Ministerio de la Familia que en la actualidad está en estado de Fallo ante el T.C.

En Septiembre 2017; Maestría en Diplomacia y Derecho Internacional, Universidad de la Tercera Edad (UTE), Noviembre 2017; Diplomado en “Habilitación en Pedagogía y Docencia Universitaria” UTESA Septiembre 2018; Docente de las Materias Derecho Comercial y Historia del Derecho 2018-2019, actual en la Universidad Tecnología de Santiago (UTESA), Docente de las Materias Derecho Comercial, Donaciones y Sucesiones y Liberalidades, Derecho Romano, Derecho Comercial I y II, Criminología I y Derecho Procesal Civil I Mayo 2018, actual en la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS-San Cristóbal).