Director legal inmobiliario de Educación con contrato almuerzo escolar

Santo Domingo, R.D.- El director legal inmobiliario del Ministerio de Educación, Jesús Henríquez Vásquez, está relacionado con una de las empresas que ganó como suplidora del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Se trata de la empresa Centro Comercial 19-78, registrada apenas hace un año y mes, que resultó adjudicataria con 1406 raciones de comida escolar. Por concepto de esta adjudicación recibirá un total de RD$13,947,281.

De acuerdo al registro mercantil de la empresa, el correo de Jesús Henríquez Vásquez es el correo oficial de la referida empresa. Sin embargo, también el funcionario es el responsable del registro de la entidad comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI).

Henríquez Vásquez fue nombrado en octubre 2020 como director de la dirección legal inmobiliaria del Ministerio de Educación con un salario de 150 mil pesos.

El mismo registro mercantil indica además que uno de los socios es Charivi Henríquez Viñas, quien está nombrada como receptora en el Departamento de Archivo de la Superintendencia de Seguros con un sueldo de 35 mil pesos.

Charivi Henríquez Viñas es pariente de Jesús Henríquez Vásquez.

Educación: Más denuncias de irregularidades en adjudicaciones INABIE

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló que desde inicio de agosto, el subdirector y director administrativo y financiero del INABIE, Rafael Encarnación Quezada, no está firmado los documentos que emite el órgano. El mismo es miembro del Comité de Compras y Contrataciones de la institución.

Señala que acta de descalificación y calificación sin la segunda firma más importante, incluso el acta de adjudicación del proceso para el suministro del almuerzo escolar no figura la firma del incúmbete.

¿Será que el funcionario no está de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo este proceso o como se está manejando la institución? se pregunta la periodista.

De igual manera, algunos señalan que el proceso de Licitación Pública Nacional identificado como INABIE-CCC-LPN-2021-0009 para el suministro del almuerzo escolar está plagado de extorsión, chantaje y negociaciones ocultas.

Proveedor revela trama en Educación

Un proveedor de azua, quien pidió reservaran su nombre y su imagen por miedo a represarías, contó que uno de los mecanismos es construir varias cocinas y varias empresa con presta nombres.

“Yo te estoy hablando porque yo lo he hecho, hace cuatro años me pusieron a mi como responsable de una cocina de la cual yo no cobraban ni un peso. Yo no hacia absolutamente nada, solo figuraba porque el señor no podía ponerse como titular” dijo el denunciante anónimo a Julissa Céspedes.

El testigo asegura que a pesar de que esta situación se dio en el pasado, esperaba que en el gobierno del cambio se dieran estas irregularidades. Las mismas, según este, ocurrieron en los ojos de las autoridades.

El testigo indico que “justamente cuando estoy en el olímpico, me moleste con un señor que andaba con una funda que tenían más de 13 sellos, justamente un señor de INABIE, me dijo a mí a mi esposo, yo sé cómo hay tantas personas con doble moral y mira como traer la funda de sellos para firmar”

Allegados al gobierno cargan con sellos para firmar las actas de adjudicación

Denunció que allegados al gobierno cargan con sellos para firmar las actas de adjudicación. Es decir, si una persona portaba seis sellos, es que seis empresas de este pudieron resultar adjudicadas.

Dijo que esas contratas tenían un costo de 15 mil pesos como primer pago para conseguir la adjudicación. Ya luego de firmado el contrato debían pagar entre 80 mil a 100 mil pesos a la persona dentro del INABIE que lo gestiona.

De acuerdo con el testigo aunque no pudo hacer el negocio y pagar la cantidad de dinero que le pidieron, este entiende que muchos en Azua si accedieron, y resultaron adjudicadas con cuantiosas sumas de dinero.

Otro punto que levanta suspicacia, según relata Julissa Céspedes, es que a la fecha, el INABIE no ha firmado los contratos con los suplidores del almuerzo escolar. Al menos esa fue la razón que nos dieron, porque hace semanas a través del Porta. Es decir que lo adjudicados están entregando comida, sin un contrato firmado.

Según las denuncias, se beneficiaron algunos oferentes que ni siquiera tenían una cocina instalada, sitios que el INABIE tenía que realizar visitas técnicas. Además, peritaje de las instalaciones para establecer si existían y si estaban aptas para dar el servicio.

Cancelan y reponen el mismo día al consultor jurídico del INABIE

El Director de INABIE, Cecilio Rodríguez, saludó la comisión que se creó para investigar el proceso de licitación para el almuerzo escolar. Ahí establecía que se habría suspendido a Andrés Montero, encargado Jurídico.

La noche de ese mismo día emitió una nota aclaratoria desmintiendo la suspensión del funcionario.

Sin embargo, cuando se revisa la nómina de INABIE de octubre del año Andrés Montero no figura en la misma.

Por: Ángela Ramírez

