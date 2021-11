Irregularidades en INABIE provocaron suicidio de un suplidor

Los escandalos en el INABIE no se detienen, almacenes llenos de utileria escolar inservibles y lluvias de denuncias en la adjudicaciones del almuerzo escolar

Santo Domingo,R.D. Las manifestaciones de los oferentes que no resultaron adjudicatarios del almuerzo escolar son el pan de cada día en las calles de los alrededores del Insittuto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

En este caso, denunciando que hubo irregularidades en la adjudicación para la distribución del almuerzo de este año escolar.

La periodista Julissa Cespedes en su programa Reporte Especial denunció que la situación escaló tan hondo que le costó la vida a Fidias Valerio.

Valerio, tenía dos años siendo proveedor de almuerzo escolar, pero en esta última licitación no resultó adjudicado.

Según cuentan familiares de Valerio, este se quitó la vida en la cocina donde preparaba los alimentos, agobiados por los compromisos y las deudas económicas.

La familia de Valerio solicita que el INABIE pague la deuda de aproximadamente dos millones que tiene con este por el servicio que les dio entre mayo y julio de este año.

“El era el que se dedicaba a esa actividad, nosotros no nos dedicamos a eso, lo unico que quisiera es que le paguen el dinero que le deben a la esposa, que era ella que llevaba el negocio con él”, contó Mirna Valerio, hermana del occiso.

En la actualidad, las denuncias de irregularidades llueve en esta institución.

Señalan que el proceso de Licitación Pública Nacional identificado como INABIE-CCC-LPN-2021-0009 para el suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar está plagado de extorsión, chantaje y demás.

El INABIE, cuenta la periodista Julissa Cespedes, en el llamado a licitación estableció que el monto a gastar por este concepto son 13 mil 362 millones 433 mil 743 pesos.

Esto representa el 51.74% del presupuesto anual de la institución.

Concursaron más de 2 mil proveedores, pero solo resultaron adjudicatarios 1,832.

Quedando aproximadamente 500 participantes fuera, pero según quejas de oferentes detrás de esas negociación los intereses que se mueven son muy altos.

Contratación del Estado

Uno de los casos más llamativos de esta contratación del Estado, es el de Richie Torres (nombre ficticio por temor a represalia).

Torres resultó adjudicataria en el proceso, pero que luego fue deshabilitada en un escenario muy sospechoso.

“Se presentan una persona a nuestra empresa a nuestra cocina, ellos nos ofrecieron antes de ganar la adjudicacion, durante la licitación, que ellos nos iban a conseguir la adjudicacion, pero que ellos tenian conocimeinto, porque conocen personas de adentro, de que a los suplidores no le iban asignar una cantidad de raciones significativa, que asignarian 100 o 200 raciones, que no es factible es muy poco, y que si yo aceptaba el negocio con ellos, ellos lograrian que me asignaran de 2500 a 3000, pero que la condicion sería que una vez ganemos ellos se harian cargo del negocio y solo me entregarian el 20% de las ganancias netas, mis hermannos y yo rechazamos esa oferta”, denuncio Richie al Reporte Especial.

La empresa de Richie resultó adjudicataria para distribuir más de mil raciones de comida a los estudiantes.

Según la notificación de su adjudicación y por esto recibiría un monto total de 12 millones 487 mil 527 pesos.

Cuando ellos se presentan a la cocina, ellos vuelven hacerme la oferta, yo vuelvo y le digo que no, esa persona siguio insistiendo, entre su insistencia me dijo nosotros tenemos todo listo, tenemos la comida, tu nada mas tiene que aceptar la oferta, y yo le dije ya molesto para el único negocio es que yo te compro la materia prima, pero todo lo de la cocina lo vamos hacer nosotros, y si me das precios competitivos..para no alargar la historia la discusion se puso acalorada y lo tuvimos que sacar de la cocina”, narró el microempresario a Julissa Cespedes.

Tras esa discusión, Richie recibió un acto de alguacil de descalificación.

Conforme el documento, este fue retirado del proceso por no haber depositado la Póliza de Garantía de Seriedad de la oferta, algo que este niega, razón por la cual se presentó al INABIE.

“Esa persona me indica que no puede ser, que las descalificaciones comenzarian a llegar la proxima semana…el me dice que fue un error y que mañana te va llegar una comunicación de desestimiendo de la descalificacion”, explica Richie.

Segunda notificación

El 14 de febrero le llegó otra notificación de un desistimiento donde establece que queda sin efecto el acto de descalificación.

Por lo que, este debe seguir supliendo los almuerzos a los estudiantes, sin embargo fue notificado nuevamente con la desestimación.

Richie volvió al INABIE, y en esa ocasión se reunión con el director jurídico de la institución, Andrés Montero Ferreras.

El director pidió realizar un recurso de reconsideración dirigido a la institución, a lo que este se negó.

La empresa del joven continuo supliendo los alimentos, pero la directora de la escuela le informo que el supervisor del distrito le envió un correo.

El mismo establecía que está no podía seguir recibiendo el almuerzo y que tenía que conversar con la empresa que fue adjudicada.

Coincidencialmente, esa empresa fue adjudicada el mismo día que la empresa de Richie.

Tras la directora de la escuela negarse a recibir el almuerzo debido a las órdenes que venían de arriba.

El emprendedor volvió a ir al INABIE, donde fue recibido por el consultor jurídico.

“Pero esta vez me recibe con una actitud que la convesación no duro dos minutos, me responde digame y yo le respondo que hasta cuando va a durar eso, y el me responde que me volvera a enviar un acto de alguacil con la desestimación a la desestimacón y yo le pregunto que por qué y el me reponde con actitud negativa que yo no soy quien para decirle a él como hacer su trabajo”, relata.

Limbo microempresarios

Hasta el momento el microempresario y sus socios se encuentran en un limbo sin saber qué hará con una deuda que ronda los 2 millones de pesos.

Este dinero que invirtieron para tener una cocina adecuada para brindar un servicio al Estado.

Las historias de los suplidores inconformes alcanza a Gianna Rincón, quien forma parte de los 580 microempresarios que quedaron en un limbo jurídico.

Conforme sus declaración esta es suplidora del alimento escolar desde que inició el programa en el año 2013.

“Hay mucha negligencia, hay un desorden grande, eso es viejo y ahora esta mucho peor, y hay mucho amiguismo, porque no puedo pensar en otra razón cuando veo suplidores con tres mil 200 raciones, gente que nunca han suplido un plato de comida, que son nuevos en este programa”, cuenta Rincón.

Al igual que casi todos sus compañeros, Gianna Rincón, incurrió en deudas y créditos para poder equipar la cocina.

Así como cumplir con todos los requisitos que pedía el INABIE para estar al día y poder participar en la licitación.

Para estas personas no solo es preocupante que no resultaran adjudicadas en esta licitación.

Sino que también sus trabajadores y proveedores demandan que se les pague, pero el INABIE aún le debe.

¿Hubo irregularidades en el almuerzo escolar?

Las denuncias en torno a este tema ocasionaron la suspensión del director regional de INABIE, Tatis López.

Supuestamente López extorsionó un suplidor a pagar dos pesos diarios por cada ración que sirviera del almuerzo escolar.

Además, no dejar entrar a otros suplidores al proceso.

La denuncia la realizó el vicepresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno en Villa Los Almácigos, José Espinal Peña.

Conforme a los abogados de cientos de los oferentes no adjudicados, el INABIE violó varias normas desde el inicio del proceso.

Entre ellos mencionan el pliego de condiciones, el cronograma, entre otros.

“Nos ha llamado poderosamente la atención de que instituciones como la Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrpcion, y otras insistuciones del estado como Ética Gubernamental, la misma direccion general de Compras y Contrataciones no han ahondado en invstigar hasta donde llegaba esa estructura", indico Pedro Vicioso, Abogado de microempresarios

Encontrar la lista de los adjudicados del INABIE fue todo una odisea.

esto debido a que la institución aun no cuelga en su página institucional quienes fueron adjudicatarios.

Pero un recóndito lugar del portal transaccional de Compras y Contrataciones, esto compartieron el listado.

En el listado está Rolando Lora, de La Vega, quien corrió con la suerte de ser adjudicatario.

De acuerdo a la documentación este fue contratado para entregar tan solo 133 raciones lo que este asegura es poco factible económicamente.

“El problema mío es que a mi me dieron 133 raciones y cuatro escualas, donde tres de ellas pertenecen a otro distrito, o sea me queda retirado, me queda como a una hora donde es imposible llegar, el camino es malo, explicó Rolando Lora, a traves de una llamada telefonica Reporte Especial.

Adjudicación INABIE

Para los microempresarios y los abogados es inconcebible que el INABIE haya adjudicado a algunos oferentes hasta la cantidad ínfima de nueve raciones.

Otros notificaron adjudicaciones de 60 raciones alimenticias, lo que no es factible ni sustentables para estos.

Los mismos, gastarían mucho más de lo que recibirían de paga.

El programa Reporte Especial reportó que los oferentes adjudicados en las distintas regionales hay suplidores con más de 1600 raciones.

Suministrado alimentos hasta 14 centros de estudios, mientras algunos tienen muy poco o no tienen nada.

Otro de los señalamientos, es que algunos oferentes beneficiados, ni siquiera tenía una cocina instalada.

En ellos el INABIE tiene el deber de ir a realizar visitas técnicas y hacer un levantamiento de peritaje de las instalaciones, y establecer si estas era aptas.

Los abogados iniciaron un proceso legal en contra del INABIE.

Lo que aun los detienes es que al día de hoy la institución no le ha hecho llegar un correo o una misiva diciendo a los oferentes de manera formal que no resultaron adjudicados.

Por: Redacción CDN