Exdirector Inabie se defiende antes de publicación de Reporte Especial

Santo Domingo, RD.- CDN canal 37, a través de su programa Reporte Especial de Julissa Céspedes, presentará este domingo un reportaje acerca millonarias sumas de dinero del 4% de educación, utilizadas en mercancías para estudiantes que nunca fueron entregadas.

Pese a que el trabajo saldrá al aire este domingo a las nueve de la noche y en la promoción del mismo no se publican detalles de gestión, el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jaquéz Gil ha utilizado su cuenta de Twitter para defenderse de una promoción del programa que tiene una duración de 45 segundos.

La promoción muestra cajas que contienen zapatos y pantalones inservibles.

“A donde se fue el 4% de la educación en los últimos año”, así se titula el reporte.

Que se ha hecho con los miles de millones del 4% destinado a la educación?… pic.twitter.com/yXtMcrDIG4 — Julissa Cèspedes (@JulissaCes) October 21, 2021

Los mensajes del exdirector Inabie sobre Reporte Especial

“En mi condición de exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) me veo en la obligación de aclarar informaciones que sobre nuestra gestión realizará la periodista Julissa Céspedes, conductora del programa Reporte Especial”, así comenzó el exfuncionario una serie de mensajes en hilo en la referida red social.

En su defensa dijo que la información es errónea.

Jaquéz expresó que no existe una sola prueba que confirme que esa compra fue hecha en su gestión.

“No existe porque esa compra no la hizo la gestión pasada. Retamos a cualquiera para que demuestre lo contrario”, escribió a pesar de que no se ha mencionado año ni gestión en particular.

Continúo diciendo que el hecho de que una mercancía esté en los almacenes del Inabie, no significaba que fuera comprada por la gestión anterior.

Pantalones manchados

Sobre los pantalones manchados que se observan durante el video promocional del reporte, Jaquéz lo atribuyó a daños causados por la tormenta Laura en el año 2020.

“Esa tormenta filtró agua en los almacenes que el Inabie tenía ubicado en la Ave. Las Américas, provocando daños a una parte de la mercancía allí resguardada”, escribió.

Sostuvo que parte de esa mercancía fue adquirida cuando el Inabie no existía, y sencillamente fueron enviadas a la institución una vez ésta fue creada.

“Precisamente, por tener desperfectos no fueron entregadas a los centros educativos”.

Finalmente, dijo que por situaciones similares “nadie que se considere serio se atrevería a asumir una función pública”.

