Fueron desvinculados durante la unificación del CEA y Bienes Nacionales

Santo Domingo, R.D.-Ex empleados del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) denuncian el drama que viven tras ser desvinculados sin sus prestaciones laborales. Aseguran que el abuso de poder se ha enquistado en una institución, conocida por estar plagada de escándalos de corrupción.

Un grupo de ex empleados llegó hasta la periodista Julissa Céspedes para presentar la denuncia de sus cancelaciones sin recibir prestaciones.

Masiel Ortiz, ex subgerente de revisión CEA reveló que “lo que el señor Abraham Burgos Gómez nos ha hecho. Nos ha hecho porque ha abusado. Él no me conoció, se lo dije a alguien ayer, él no me conoció dentro del CEA, pero yo espero que él sí me conozca. Fuera, fuera. Él me va a conocer porque yo no me pienso quedar callada hasta las últimas consecuencias. Pero nuestros derechos tienen que ser reconocidos. Alguien tiene que ayudarnos”.

Juan Félix Santana, ex encargado de mantenimiento eléctrico del CEA, reclama que el CEA “tiene su presupuesto y bienes nacionales, tiene su presupuesto, entonces que se está haciendo con el dinero de nosotros, del dinero que entra ahí”.

Unos aseguran que las cancelaciones se produjeron para dar entrada a personas del partido de gobierno “para meter gente de presidente. A trabajar. Paso que cancelaron. Me cancelaron a mí”, reclama Rosa Reyes, una ex conserje del CEA.

Se quedaron sin el sustento de sus familias

La situación ha llevado a la indigencia a muchos, asegura Juan Félix Santana, ex encargado mantenimiento eléctrico del CEA. Narra que “hay personas, mi distinguidas que han perdido su casa, que estaban pagando apartamento y han tenido que olvidarlo. Hay personas que han perdido su carrito casi terminando, pero no, eso, eso, eso es material. Lo más grave es la situación social que ha creado esta situación de desvinculación abusiva y exagerada”.

Masiel Ortiz, quien fue ingreso al CEA en el año 2015 llegando a ocupa el puesto de Subgerente de Revisión y Análisis con un salario mensual de 45,000 pesos, se ha convertido en la vocera de un grupo que aboga por sus derechos, y los de ellas, ya que su liquidación se acerca a los 497 mil pesos.

Ortiz Sánchez asevera que el panorama para quienes han sido despedidos es ciertamente desalentador. Además, destaca que dentro del proceso de disolución de la CEA se han producido retrasos en el pago de las prestaciones y a la seguridad social.

Panorama desolador

Sumergidos en un desolador panorama laboral, los ex empleados de esta institución han sido testigos de decisiones que van en detrimento de su bienestar, todo bajo el mando del director ejecutivo, Rafael Burgos Gómez, quien asumió su cargo en agosto de 2022.

Rosa Reyes, ex conserje del CEA

“Esos chelitos nosotros tan feos, pues lo metieron para arriba para arreglarlo. El segundo paso es que es un hombre maligno, está pirado, no sé si a regidor o a diputado, no sea que esos chelitos le estoy avisando que él piensa que Dios se lo va a dejar pa que coja política y él no va a coger política porque él está haciendo daño”, se queja doña Rosa Reyes.

“Él ha dicho en reuniones internas de él que uno como quiera se da cuenta, porque el que dura 100 años en un sitio y no tiene relaciones es un loco que él no va a pagarle prestaciones a nadie. Que hagamos lo que nos dé la gana porque él está en su gobierno. Hasta ese punto ha llegado ese señor”, narra Santana.

Reclamaciones formales de pago al CEA

De acuerdo con los cálculos realizados, el monto total a entregarles asciende a la cifra de 88 millones de pesos. Uno de los aspectos que ha llamado poderosamente la atención de los reclamantes es la utilización de diversos métodos para llevar a cabo los despidos masivos.

“Eliminó el transporte de los empleados, tres rutas que había una a Villa Altagracia eliminó las tres rutas de transporte que habían una vía hacia Villa Altagracia, una a San Luis y una a San Pedro de Macorís. Para él, eliminar ese transporte canceló a todos los empleados que viajaban en ellos”, dice la vocera de los cancelados.

Se han complicado algunas cosas ya que yo soy estudiante en La Guapa. Soy estudiante de término de derecho y eso me ha impedido de que siga avanzando, por lo menos ya mi tiempo de mi graduación y de todo eso preparativo para la misma ya han pasado y entonces por falta de recursos no he podido hacerlo ni seguir pagando la universidad. Leopoldo Rosario, ex chofer del CEA

Proceso unificación CEA y Bienes Nacionales

En el año 2021, tras que el presidente Luis Abinader informará de la unificación del CEA con Bienes Nacionales, el Consejo Estatal de la Azúcar manejó un presupuesto de 1,816 millones de pesos. Mientras que Bienes Nacionales en ese mismo año recibió 805 millones de pesos. Para el 2023 tras la aprobación de la unificación aumento a 988 millones de pesos.

El presupuesto del año 2022 establece que el gobierno central transferiría al CEA 119 millones de pesos, pero solo en el mes de enero del referido años esta institución ejecuto un presupuesto de 99 millones 583 mil pesos. Y para el 2023 de acuerdo con la ley de presupuesto las transferencias ascienden a 136 millones de pesos.

El estado de recaudación e inversión de la renta del 2022 establece que el CEA se encuentra recibiendo recursos del Gobierno Central, a través de transferencias, sin embargo, no presentan rendiciones ni de sus estados financieros ni de ejecución presupuestaria. Todo esto, en virtud de que se encuentran en un proceso de disolución.

Por Ángela Ramírez, Reporte Especial JC