Reporte Especial: Millonarios en papeles, relato de victima caso Donald Guerrero

En Boca de Yuma, provincia La Altagracia, viven varios de los sucesores de Jorge Mota, quienes según documentos habrían recibido del Estado 505 millones 81 mil 440 pesos pagados por el Estado dominicano por una porción de terreno de más de 1 millón 655 mil metros cuadrados dentro del área protegida del Parque Nacional Cotubanamá, pero esos millones solo existen en papeles gracias a la astucia de varios funcionarios que se alzaron con el “santo y la limosna”.

Detrás del escritorio de un funcionario se habría planeado la doble estafa, que el Ministerio Público se encuentra investigando, el Estado es una de la víctima, los otros, son familias que a le fecha deberían ser millonarios, pero su fortuna solo figura en papeles.

Reporte Especial con Julissa Céspedes conversó con Teófilo Mota, heredero Jorge Mota, a quien evidentemente fue víctima de quienes manejaron esta estafa desde la concepción a su ejecución final.

“Cuando me llamaron para que fuera a buscar dinero al banco que ya habían depositado, fue lo que me dijeron. Pero yo no. Supe. Yo estaba averiguando para negocio porque como se estaba en repartición, pero tampoco no buscaron a ninguno para la repartición ni tampoco para la venta. Ellos hicieron su venta por allá escondido”, explica Teófilo Mota.