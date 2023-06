Reporte Especial: El alcalde de El Seibo anda como “chivo sin ley”

SANTO DOMINGO.-Un grupo de regidores ha emitido denuncias de irregularidades en contra del alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla Ramos, de quien se plantean diversas acusaciones como nepotismo, violación de la ley de compras y contrataciones, malversación de fondos, lavado de activos y corrupción.

El programa de investigación Reporte Especial con la periodista Julissa Cespedes, se trasladó hasta Santa Cruz de El Seibo para conocer de primera mano lo que sucede en este ayuntamiento, cuyo alcalde en dos años de gestión ha sido involucrado en escándalos y enfrenta una querella penal en el PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa).

Uno de los hechos que más llamó la atención es que mensualmente, el alcalde Leo Francis Zorilla Ramos, en adicción a su sueldo de 90 mil pesos, también recibe supuestamente un pago de 25 mil pesos del ayuntamiento para pagar el vehículo en el que se desplaza.

“El alcalde de que llegó a este Ayuntamiento, nosotros recibimos una yipeta del año 2013 y él tiene como un mito, no sé si se le puede llamar así de no usar su vehículo. Entonces él acudió a lo mejor a comprar un vehículo de su propiedad y a pagarlo con el dinero del ayuntamiento. Esas son una de las cosas que estaba en el presupuesto 2022. Por consiguiente, también está en el 2023 y nosotros lo criticamos mucho. Yo entiendo que un pueblo pobre, donde nosotros como Ayuntamiento recibimos pocos recursos, es una falta de respeto para un pueblo”, dijo Deny Santiago Báez, presidente Consejo Regidores.

Esto quiere decir que desde su llegada a ese cabildo sea destinado más de 1 millón de pesos para que el alcalde se desplace, esa es solo la punta del iceberg, pues de acuerdo con la querella depositada ante el PEPCA, Zorilla Ramos dirige la defraudación beneficiando y ejecutando compras a personas cercanas y vinculadas a él.

Asimismo, supuestamente ha utilizado el departamento de contabilidad donde la señora Loraine Taveras, exencargada de división administrativa quien devengaba un salario de 42,500 quien habría sido despedida alegadamente por negarse a continuar cumpliendo las órdenes del Alcalde.

“Una gerente financiera que había aquí que lo ayudó hasta la coronilla porque ella dijo no, espérese, yo no puedo seguir porque yo soy la gerente financiera y usted es el alcalde y yo soy la que tengo que decir esto. Sí, esto no y ya Yo dije que no voy a hacer más cosas porque nosotros inclusive estamos sometidos. La canceló”, detalló Lidia de Pauda Jiménez, regidora de El Seibo.