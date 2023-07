Twitter se vio afectado el miércoles por una demanda que la acusa de negarse a pagar al menos 500 millones de dólares en indemnizaciones prometidas a miles de empleados que fueron despedidos después de que Elon Musk adquiriera la empresa.

Courtney McMillian, quien supervisó los programas de beneficios para empleados de Twitter como su «directora de recompensas totales» antes de que la despidieran en enero, presentó la demanda colectiva propuesta en la corte federal de San Francisco.

McMillian afirma que bajo un plan de indemnización creado por Twitter en 2019, a la mayoría de los trabajadores se les prometió dos meses de su salario base más una semana de pago por cada año completo de servicio si fueran despedidos. A los empleados senior como McMillian se les debían seis meses de salario base, según la demanda.

Twitter solo les dio a los trabajadores despedidos como máximo un mes de indemnización

Pero Twitter solo les dio a los trabajadores despedidos como máximo un mes de indemnización por despido, y muchos de ellos no recibieron nada, afirma McMillian. Twitter despidió a más de la mitad de su fuerza laboral como medida de reducción de costos después de que Musk adquirió la compañía en octubre.

Twitter ya no tiene un departamento de relaciones con los medios. La compañía respondió a una solicitud de comentarios con un emoji de caca. La demanda acusa a Twitter y Musk de violar una ley federal que regula los planes de beneficios para empleados. Twitter ya ha sido demandado por supuestamente no pagar la indemnización. Pero esos casos involucran reclamos por incumplimiento de contrato y no la ley de beneficios. La compañía ha dicho que ha pagado a los ex empleados en su totalidad.

Una demanda pendiente presentada el mes pasado acusa a Twitter de no pagar millones de dólares en bonos que le debe a los empleados restantes. Twitter ha dicho que las afirmaciones carecen de mérito. La compañía también enfrenta una serie de otras demandas derivadas de los despidos que comenzaron el año pasado, incluidas las denuncias de que se enfocó en mujeres y trabajadores con discapacidades. Twitter ha negado haber actuado mal en los casos en los que ha presentado respuestas.