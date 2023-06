Florida, Estados Unidos. – El expresidente Donald Trump se presentó al Restaurante Versailles, ícono del exilio cubano, para celebrar y saludar a sus seguidores del sur de Florida tras ser declarado no culpable de 37 cargos.

Trump se declaró inocente en una corte federal en Miami en el marco del proceso judicial en el cual enfrenta 37 cargos vinculados a la retención de información clasificada.

Estas fueron las acusaciones contra Trump:

Cargos 1 al 31: Retención intencional de información relativa a asuntos de defensa de la nación (cada acusación constituye una violación a la ley de espionaje de EEUU por la que enfrenta una pena máxima de 10 años por cada una)

Cargo 32: Conspiración para obstruir la justicia

Cargo 33: Retención de un documento o registro

Cargo 34: Ocultamiento corrupto de documento o registro

Cargo 35: Ocultar un documento o registro de investigadores federales

Cargo 36: Esquema general para ocultar información

Cargo 37: Declaraciones y representaciones falsas

El expresidente no lo arrestaron, no le fue impuesta una fianza ni le establecieron condiciones a su libertad. Los funcionarios de la corte tampoco tomaron la foto de rutina durante su entrega. Aunque sí cargaron una del expresidente a un sistema interno de archivo de indiciados al cual el público no tiene acceso.

El exmandatario no habló en la corte. Incluso fue su abogado el que se comunicó con el juez para notificarle que se declaraba inocente de todos los cargos.

Junto al expresidente también se presentó su asistente personal Walt Nauta, quien a su vez enfrenta seis cargos.