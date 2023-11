Nayib Bukele pide a Fiscalía que «investigue» a su Gobierno

El Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este martes al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue a los funcionarios de su Gobierno -como medida para supuestamente incrementar el control- a pocos días para que deje su cargo al frente del Ejecutivo a fin de «dedicarse a la campaña electoral» de los comicios 2024, en los que buscará la reelección inmediata.

«Quiero pedirle en público que investiguemos a todos los que están acá», afirmó el mandatario en una cadena nacional de radio y televisión que fue convocada media hora antes de su difusión y en la que se vio a su gabinete entero. Bukele recordó a quienes lo acompañaban que está a «tres días» para dejar su cargo y señaló que «en este sentido vamos a incrementar la fiscalización sobre el quehacer del Gobierno y de sus carteras».

Yo no voy a ser quien no robó, pero se rodeó de ladrones se los quiero decir aquí en la cara a todos: no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. No piensen que no va a haber supervisión, sino que habrá mucha más supervisión. Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.