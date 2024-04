Haití impone estrictas medidas de seguridad ante inauguración del consejo

Puerto Príncipe, Haití– Una crisis de violencia que se agudiza cada vez mas con el pasar de los días es el escenario que puede observarse en el país haitiano. Vehículos blindados pasan lentamente frente al Palacio Nacional de Haití mientras la policía observa el horizonte en busca de pandillas. Todos los días, las balas pasan silbando por la zona y alcanzan edificios y personas por igual.

Con un enorme don de mando, las pandillas controlan la mayor parte del territorio que rodea el palacio, pero un consejo de transición encargado de seleccionar un nuevo primer ministro y gabinete para Haití exige que sus miembros presten juramento en el palacio.

El miércoles es el día seleccionado para llevar a cabo la ceremonia que ha sido programada incluso cuando los funcionarios se apresuran a imponer estrictas medidas de seguridad, según dos funcionarios regionales de alto rango con conocimiento del asunto que pidieron que sus nombres no se revelaran porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

La iniciativa es considerada por algunos como una demostración de fuerza que sugiere que el gobierno haitiano todavía está a cargo a pesar de las bandas merodeadoras que han atacado previamente el palacio y han prometido descarrilar la ceremonia mientras persiste un bombardeo diario de disparos. centro de Puerto Príncipe.

Como parecido a una película terror y suspenso, dijo Josil Djaimeska, de 33 años, “Nadie aquí está a salvo”, mientras agitaba la mano en referencia al extenso parque público conocido como Champ de Mars, donde se sentó el martes por la mañana cerca del palacio.

Estadísticas de violencia en Haití

Según un detallado informo un total de más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas en todo Haití de enero a marzo, un aumento de más del 50% en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe reciente de la ONU. Gran parte de la violencia se concentra en Puerto Príncipe.

En un discurso el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, María Isabel Salvador, enviada especial de la ONU para Haití, dijo que las prioridades del consejo deberían incluir un plan de seguridad a corto plazo.

Manifestaron que «Los líderes de pandillas y otros saboteadores han mostrado su intención de perturbar violentamente el proceso político actual», dijo. «No puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de ayudar a Haití en sus esfuerzos por restablecer la seguridad».

Pese a que las pandillas han operado durante mucho tiempo en Haití, ahora controlan el 80% de Puerto Príncipe. Los ataques coordinados lanzados a partir del 29 de febrero han paralizado la capital y más allá. Quemaron comisarías de policía y hospitales, abrieron fuego contra el principal aeropuerto internacional. Que permanece cerrado desde principios de marzo y asaltaron las dos prisiones más grandes de Haití, liberando a más de 4.000 reclusos.

Miembros del consejo de transición de Haití

Un total de nueve miembros conforman el consejo de transición, siete de ellos con poder de voto. Los que obtuvieron un escaño son Petit Desalin, partido liderado por el exsenador y candidato presidencial Jean-Charles Moïse; EDE/RED. Partido dirigido por el ex Primer Ministro Claude Joseph; el Acuerdo de Montana, un grupo de líderes de la sociedad civil. Además, partidos políticos y otros; Fanmi Lavalas, el partido del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide. El Colectivo 30 de Enero, que representa a partidos como el del ex presidente Michel Martelly, y al sector privado.

Disparos producidos durante preparativos

Este martes mientras continúan los preparativos para instalar el consejo, se produjeron disparos esporádicos en varias ocasiones cerca del Palacio Nacional.

Se trata de un sonido al que se han acostumbrado cientos de personas. Que se vieron obligadas a huir de sus hogares y que ahora viven en un refugio improvisado cerca del palacio. Pero todavía se habla del tiroteo ocurrido el domingo. Uno de los suyos fue alcanzado en la espalda por una bala perdida en el patio del refugio mientras compraba espaguetis.