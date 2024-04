Ola de ataques contra dominicana en Argentina

A pocas horas de que inicie la convocatoria de movilización en defensa de la universidad pública en Buenos Aires, la dominicana Florencia del Alba Cruz, presidenta de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), recibió decenas de ataques racistas y xenófobos desde las redes sociales tras mostrar su apoyo a la marcha. Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar.



Para este martes las universidades públicas de todo el país convocaron a una protesta federal contra el recorte del presupuesto y las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, en ese tenor y en su condición de representante estudiantil, Flor del Alba publicó en redes sociales su apoyo e invitación a la convocatoria, e inmediatamente empezaron los ataques que no paran desde el pasado viernes.



Fiel a su estilo, la dominicana respondió en su cuenta de X: «Si el objetivo es intentar que me sienta avergonzada de mis orígenes, debo decirles que, siento orgullo de ser quien soy y de dónde vengo. Soy migrante, y me crie toda la vida en Argentina”.



Flor como la conocen sus amigos y compañeros de estudios, nació en República Dominicana, pero se radicó en Argentina a la edad de 8 años, junto a su madre y su padrastro de nacionalidad argentina, está a dos materias de graduarse de licenciada en Comunicación Social, en la universidad pública que defiende desde siempre.



La joven criolla también recibió el apoyo de miles de usuarios y dirigentes políticos y gremiales que defendieron su postura y condenaron las agresiones, entre los que se destacan Pablo Avelluto, exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri quien expresó: “Duele reconocer que esto también era la Argentina. El racismo, la xenofobia, el sexismo y otras patologías gozan de buena salud y son promovidas desde el poder”.



De su lado, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, se solidarizó con la presidenta de la FUR : “Sos un orgullo para nuestra Universidad y para el país. Excelente estudiante, compañera y representante de sus compañeros estudiantes. Todo lo que está bien. Afortunadamente la Nación Argentina es mucho mejor que lo que muchas veces se dice en las redes”.



Lo propio hizo la Asociación de Dominicanos Unidos en Argentina (ADUA), quienes expresaron su “más enérgico repudio ante los recientes actos de xenofobia y racismo dirigidos hacia nuestra compatriota Flor del Alba Cruz Valdez” y condenaron que en pleno siglo XXI en una

sociedad que se considera democrática y plural existan casos como estos.