«Si gritas te disparo»: mujer fue abusada por invasor en Nueva York

Una mujer terminó abusada dentro de su edificio en el elegante vecindario SoHo de Manhattan, Nueva York, por un hombre que pasó junto a ella en las escaleras.

«Si gritas, te disparo», le dijo el atacante cuando se encontró con la víctima de 23 años en el 2do piso de su edificio de apartamentos alrededor de las 4:10 a.m. del domingo, dijo ayer la policía de Nueva York.

El violador bajaba las escaleras desde el 3er piso del edificio cerca de las calles Thompson y Prince y cuando pasó junto a ella se giró y la enfrentó. Aunque la amenazó con disparar, no mostró ni simuló un arma. Pero estranguló a la víctima y luego la agredió sexualmente antes de salir corriendo, relató Daily News.

Fue visto por última vez en Thompson St. La víctima llegó a un hospital para recibir tratamiento. Ayer la policía publicó imágenes de vigilancia del sospechoso y pidió ayuda al público para identificarlo y localizarlo.

Woman raped inside her Soho building by man who passed her on the stairs, police say: 'If you scream, I’ll shoot you'



