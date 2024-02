Guy Philippe al pueblo haitiano: llamado a la resistencia y al cambio

PUERTO PRÍNCIPE.-El exsenador haitiano Guy Philippe ha dirigido un mensaje al pueblo haitiano, expresando su preocupación por la situación actual en el país y haciendo un llamado a la resistencia y al cambio.

Philippe, quien previamente estuvo involucrado en asuntos políticos y militares en Haití, critica la postura del embajador encargado de negocios y destaca la importancia de respetar la soberanía del país.

En su declaración, Philippe cuestiona la legitimidad del embajador encargado de negocios y sugiere que no está familiarizado con las leyes haitianas. Señala el tiempo transcurrido desde la última elección y argumenta que la intervención extranjera debería respetar la independencia del país. Philippe destaca que Haití ha sido históricamente víctima de saqueos y explotación, recordando eventos como el robo de la bolsa de tierra y la reserva de oro en 1914.

El mensaje también critica a las embajadas y países que, según Philippe, se presentan como amigos de Haití, pero se niegan a contribuir al cambio en el país.

Philippe insta al pueblo haitiano a no temer y a seguir luchando por un cambio positivo. Destaca la importancia de la policía nacional como defensores del pueblo contra el gobierno actual y hace un llamado a los policías serios a no aceptar órdenes ilegales a partir del lunes.

Asimismo, hace un llamado a la solidaridad en la diáspora haitiana y alienta a todos a unirse para demostrar al mundo que Haití busca un camino diferente. Además, exhorta a las embajadas a detener su intervención, argumentando que carecen de la calificación moral para influir en los asuntos haitianos.

Mensaje íntegro de Guy Philippe al pueblo haitiano

Buenas noches, a todos, escuché con gran atención la declaración del Embajador de que sólo en las elecciones se presentará para reemplazar a Ariel Henry. ¿Cuánto tiempo quiere hacer el encargado de negocios? Parece que el embajador encargado de negocios no conoce las leyes haitianas. Ese diplomático. Allí se supondría saber lo que dice la ley. Porque ya han pasado casi 3 años, ya que han pasado 4 meses.

Embajador con moral en un país soberano, usted puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en su país. Un país que tiene su independencia. Sabemos dar una pequeña ayuda, digo que si hoy no pedimos ayuda es porque nosotros mismos estamos llegando a comportarnos moralmente, o a tratarnos como tontos. Soy esclavo porque vinimos a robar la bolsa de nuestra tierra o el ladrón nos reservó el oro el 17 de diciembre de 1914. Para ir a nuestro país. Si fuera una trenza suspender los asuntos de nuestros demócratas, porque no somos demócratas. Un Pueblo que hace este esfuerzo.

Porque no aceptó el principio de que Rusia invada Ucrania, una serie de principios para representar y dictar a un sucio país soberano que lo hace y lo que no hace. El pueblo haitiano no acepta ninguna presión de la mano del Embajador, somos un pueblo soberano, tenemos una hermosa historia. Las cosas hoy no han terminado, precisamente porque siempre hemos dejado que nos dicten y decidan lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer como pueblo. Todos queremos la paz, a todos nos gustaría un país tranquilo, a todos nos gustaría ver a los niños caminar seguros, a todos nos gustaría ver que todos tuvieran comida en su plato. Pero fuerce la oscuridad y a todo Ariel Henry y respalde las embajadas y los países que supuestamente son amigos de Haití, pero se niegan a cambiar Haití, cruel, usted robó, los restauré cuando se trata del destino de Haití nuevamente para liberar la fe también. Pueblo haitiano, pero lo que les digo, no nos tengan miedo.

La revolución nunca se detendrá hasta que encontremos que las personas que han gobernado presionen para llevar a Haití a donde debe ser llevado. No hemos olvidado de dónde venimos. Queremos un cambio para movernos a un lugar mejor y seguro. El pueblo haitiano, la Policía Nacional, ustedes son los únicos que están hoy entre el pueblo, son los únicos que están entre el Pueblo y Ariel Henry, ustedes son los únicos que están haciendo campaña por un cambio para el pueblo haitiano que está en el hoyo. Que queréis que la Historia os recuerde, mercenarios, vagabundos, delincuentes abandonaron el campo para defender un gobierno injusto e ilegal contra la voluntad de un pueblo que ha demostrado todo el tiempo que quiere un cambio.

Las instituciones tienen delincuentes, la policía tiene delincuentes, pero no es muy sencillo, a los policías serios les pedimos a partir del lunes que se queden en casa y no vayan a trabajar, que no acepten órdenes ilegales, Si lo hacemos, invitamos a la gente a venir a acampar con nosotros. En lugar de pelear con nosotros, estamos evitando graves peligros, agentes serios, hombres y mujeres, vienen disparando contra la gente. Porque a partir del lunes estamos pidiendo a partir del lunes que todo el pueblo salga a la calle con toda la fuerza y ​​determinación más que nunca para mostrar lo internacional junto con Ariel Henry y todos los demás. No pasará el 7 de febrero. No excederá el 7 de febrero, así lo haremos. Siempre digo que no soy un messi.

No tengo una baguette mágica para hacer un milagro, pero sí con determinación para respaldar al pueblo, sí. Puedo hacer un milagro a partir del lunes. Nuestro destino haitiano está en nuestras manos. si nos pueden ayudar, ya nos ayudarían, no les agradamos. Nosotros solos Tomemos nuestro destino en nuestras manos, que en la diáspora que los haitianos en Haití, todos pongamos nuestras manos juntas. Que el mundo sepa que Haití quiere tomar un camino diferente. ¡Y las embajadas paran, por favor, paran! No tienes la calificación moral para venir a Haití, especialmente por todo lo que has hecho en la historia, por eso somos arrogantes al venir y decirle a un pueblo que es bueno. Debimos reunirnos para pedir perdón. Gracias.