Guillermo del Toro se lleva ‘Mejor Película Animada’ en los Golden Globes con ‘Pinocchio’

¡Lo hace de nuevo! ¡Guillermo del Toro pone el nombre de México en alto! La noche de este martes, 10 de enero, se llevó a cabo la 80ª edición de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, en Los Angeles, California. A lo largo de la velada, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) premió a los mejores estrenos del año en la industria del cine y la televisión.

Una de las categorías más esperadas de la noche, sin duda, fue la de ‘Mejor Película Animada’, donde competían grandes producciones como “Inu-Oh”, “Marcel the shell with shoes on”, “Puss In Boots” y las favoritas, “Turning Red” y “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”; siendo esta última la vencedora en la gala, quitándole el galardón a Disney.

Guillermo del Toro triunfa en los Golden Globes con ‘Pinocchio’

A lo largo de su discurso, Del Toro hizo reír a los asistentes al admitir que tenía “unas copas encima”; no obstante, aprovechó el momento para reconocer la increíble labor de su equipo de animadores, asegurando que la animación es una técnica que “no debe ser minimizada frente a otras dentro de la cinematografía”.

“Ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine, no solo un género para niños. Es una película de belleza y amor”, reconoció al momento de recibir su galardón.

Guillermo del Toro wins the award for Best Animated Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LAs0Szn03s January 11, 2023

¡La crítica la adora!

A más de tres meses de su estreno, la cinta de Del Toro continúa arrasando con la crítica. De acuerdo con Rotten Tomatoes, sitio web especializado en reseñas y críticas de cine y televisión, ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’ cuenta con una aceptación del 97% desde que vio la luz a mediados de octubre de 2022 en elFestival Internacional de Cine de Londres.