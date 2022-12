Elon Musk renunciará como jefe de Twitter: busca a su sustituto

El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo en su cuenta en esa red social que renunciará de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre quien lo sustituya. Mientras tanto solo se encargará de dirigir los equipos de software y de gestión de servidores.

Fiel a su estilo, dijo en un tuit que renunciará como jefe de Twitter “tan pronto como encuentra a alguien suficientemente loco como para tomar ese puesto”, sin dar otros detalles.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.