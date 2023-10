Yailin La Más Viral desmiente su supuesto nuevo embarazo

La exponente urbana dominicana Yailin La Más Viral desmintió los rumores de un nuevo embarazo suyo junto al rapero estadounidense Tekashi, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en República Dominicana.

En entrevista telefónica para Alofoke Radio Show, Yailin La Más Viral que no está embarazada, como divulgara la revista People en Español o el paparazzi español Jordi Martín.

«Si yo estuviera embarazada, la primera persona que lo dijiera (sic) soy yo. La gente se inventa pa’ números y no averigua lo que está pasando en el mundo realmente, las cosas importantes. Sólo viven inventándose cosas» enfatizó la intérprete de Shaka Laka.

Consultada sobre el proceso judicial que enfrenta Tekashi, a quien definió como «su pareja», Yailin La Más Viral dijo que espera que la justicia dominicana haga su trabajo, pero que «no pongan a Tekashi como si mató a alguien (…) hay gente que ha hecho cosas peores y no se arma ese rebolú (bullicio)».

Insistió además que nunca ha recibido maltratos físicos o verbales por parte del rapero estadounidense. «¿Qué no se han inventado de mí? Si no di la cara, dicen que me dieron, si la doy dice que me estoy tapando. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Doy mi explicación porque es mi pareja la que está allí».

Finalmente, dijo sentirse arrepentida de trabajar musicalmente con el productor Diamond La Mafia, quien forma parte de los denunciantes del caso de Tekashi.

«Si yo hubiera sabido que esa música me iba a salir tan salada, mejor no hago nada», expresó.

Yailin dejó esperando a la justicia

Cabe destacar que la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, citó el pasado lunes a Yailin La Más Viral, para ser investigada respecto a la denuncia de agresión a la que alegadamente fue objeto por parte del también cantante urbano, el estadounidense Daniel Hernández (a) Tekashi 6ix9ine.

La magistrada García se comunicó con Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de pila de Yailin, por videollamada y la artista urbana se comprometió a ir al día siguiente y aún se le está esperando en La Vega.

En cuanto a Tekashi, este viernes tendrá lugar la audiencia donde se conocerá el pedido de prisión preventiva que ha solicitado contra el rapero el Ministerio Público. El organismo pidió 3 meses de prisión para el rapero estadounidense.