La Perversa confirma está embarazada y da detalles del sexo de su bebé

SANTO DOMINGO.- La artista urbana Denisse Michelle Tejeda, mejor conocida en el mundo artístico como La Perversa, anunció a través de su cuenta de Instagram que se encuentra embarazada de su segundo varón.

Aunque la artista de 22 años no dio muchos detalles, la misma aseguró que continuará trabajando y que nada la va a detener.

“Lo nuevo niño de mamá, otro hombre para que me cuide. Ahora son dos reyes en la casa. Te amo mi Dios y seguiré trabajando. No me voy a detener” escribió la intérprete de “Hoy sí” al tiempo de subir la ecografía fetal.

Aunque fue este lunes que la artista dio a conocer la noticia, ya en diversas páginas de farándula se había estado especulando sobre su estado debido a que a la misma se le notaba una pequeña barriga cuando cantaba en sus shows musicales.

Se recuerda que a la urbana se le ha vinculado sentimentalmente en diversas ocasiones con el también exponente urbano Jey One, sin embargo, se desconoce si este es el padre de la criatura que viene en camino.

Sobre La Perversa

La Perversa, oriunda de Villa Consuelo, Distrito Nacional, tuvo su primera participación en un video en el cual se hizo viral por bailar el tema “Uno na’ ma’”. Antes de eso realizaba baile de Alí Babá, pero cuando se dio cuenta de que el dembow le daba exposición se dedicó a ese ritmo, empezando a cobrar unos 5 mil pesos por video.