Rosalía se suma al movimiento «Libera el pezón» y arrasa en redes

La española Rosalía ya es un auténtico icono de la moda. Aparición tras aparición, la cantante no decepciona y siempre es capaz de dejarnos con la boca abierta con sus estilismos.

Es innegable que tiene amplios conocimientos sobre el mundo de la ropa y hasta llegó a poner de moda la estética motera gracias a sus looks en sus conciertos de Motomami. Chaquetas y faldas de cuero, prendas bicolor, gafas de sol XXL y botas hasta las rodillas.

En los últimos años, resuena nuevamente el movimiento ‘free the nipple‘ (libera el pezón) que pretende luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres. Asimismo, reivindicar que no debería haber problemas en enseñar los pezones. Sus activistas, por ejemplo, denuncian que Instagram permite subir fotos de pezones masculinos y no femeninos.

Rihanna, Kendall y Kylie Jenner, Bella Hadid, Dua Lipa u Olivia Wilde son algunas de las celebridades que han utilizado looks con transparencias para mostrar los pechos y apoyar públicamente esta causa.

Ahora, Rosalía se suma a ella. En una reciente visita a Beverly Hills, en California, apareció con una blusa blanca de encaje de Palomo Spain sin nada debajo.

Durante su salida, algunos fans aprovecharon para hacerse fotos con ella.