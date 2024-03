Noelia Hazim hizo desaparecer a Mia Khalifa con esta respuesta

Las redes sociales vibraron este lunes colocando en tendencia las palabras «Noelia», en referencia a la comunicadora dominicana Noelia Hazim, y «Mia Khalifa», en referencia a la conocida actriz de entretenimiento para adultos. La razón: un «intercambio cultural» donde, con una sola respuesta, la dominicana hizo desaparecer a la libano-estadounidense.

El hecho sucedió el fin de semana cuando Mia Khalifa colocó en un tuit en su cuenta de X refiriendo a que había comido «el mejor quipe (kibbeh)» en un establecimiento en Miami, regentado por dominicanos. Al mismo tiempo, preguntó cuál era la conexión cultural entre los dominicanos y los árabes.

En respuesta a la interrogante de la actriz, Noelia Hazim le ofrece respuesta explicando la influencia derivada de la inmigración árabe a República Dominicana, que data de finales del siglo XIX, principalmente desde el Líbano, Siria, Palestina y, en menor medida, Egipto. Cabe destacar que Hazim cuenta además con ascendencia libanesa.

En respuesta, Mia Khalifa le responde a Noelia Hazim de forma altisonante, pidiéndole que deje de estar comentándole y utilizando adjetivos calificativos fuera de contexto. A lo que la dominicana le respondió inteligentemente de la siguiente manera.

«Parece que puede haber un pequeño malentendido, me refería a la evidente ignorancia en cuanto a la conexión árabe-dominicana… a menos que estés proponiendo una discusión sobre la duración de la vida o los derechos fundamentales de un Kibbeh», respondió Noelia Hazim, a lo que Mia Khalifa borró el tuit y la respuesta.

It seems that there might be a little misunderstanding, I was addressing to the obvious ignorance in regards to the Arab – Dominican connection… unless you are proposing a discussion in regard to the lifespan or fundamental rights of a Kibbeh… https://t.co/ppd8nv3Y2V