Jhayco confiesa que Mia Khalifa lo llevó a ser «un hombre»

Tras su larga ausencia en las redes sociales y la música, el reconocido artista urbano puertorriqueño, Jhayco, quien anteriormente lo llamábamos Jhay Cortez, da su primera entrevista, en esta ocasión a través de Alofoke Miami con Santiago Matías.

Durante el encuentro fue inevitable hablar y preguntarle sobre su vida amorosa, específicamente por su relación con la ex actriz de películas para adultos y modelo libano-estadounidense Mia Khalifa, a quien calificó como una mujer maravillosa, admitiendo que se enamoró de ella. Dijo: ella fue una persona que aportó mucho a la persona que soy hoy en día, es una mujer muy inteligente, me llevó a ser ´un hombre ́, es decir, teníamos conversaciones maduras, me mantuvo la mente centrada, me corregía cada error, fue la primera persona a la que le hablé de mis vivencias difíciles cuando niño, y muchas cosas más´´.

Jahyco, aunque no dio detalle de su actual vida amorosa, manifestó que seguirá los mismos pasos como cuando estuvo con la modelo: llevar una relación privada, fuera de las luces y cámaras.

A Jahyco no le molestan las comparaciones

El tema de las comparaciones entre artistas es como beber agua todos los días, y en esta ocasión, muchos fanáticos consideran que el cantante colombiano Feid, tiene la misma voz y estilo del boricua. Ante esto, Jhayco demostró su humildad al expresar que no presta atención a las comparaciones, dijo: ´´si yo he sido una inspiración para él en la música, lo ve como un halago y le desea éxito´´. De igual manera, dejó abierta la posibilidad de que ambos puedan colaborar juntos.

Sobre su rivalidad con Rauw Alejandro

Sobre este tema, entiende que se fue culpa de la inmadurez y ego de ambos, pero considera que ya son personas adultas, profesionalmente muy maduras, por lo que deja abierta la posibilidad de reconciliación con su compatriota al cual tiene años sin hablarle; mientras tanto, con quién sí ya hay un acercamiento evidente, es con Bryant Myers, con el que abrió una guerra en 2020, pero todo parece indicar que esto es oficialmente parte del pasado, y que ambos llegan con un nuevo audiovisual juntos, algo que tiene a la fanaticada muy feliz.

Criminal no era de las favoritas de Raphy Pina

El puertorriqueño que tiene influencias musicales de Don Omar y Arcángel, aprovechó la entrevista para recordar con mucha alegría sus inicios en la industria musical latina, siendo su primera etapa la de compositor, siendo Zion & Lenox uno de los primeros en contratarlo. Aunque su primer gran éxito en la composición fue el sencillo ´´Criminal´´ bajo la voz de Ozuna y Natti Natasha, a quien el productor Raphy Pina no le tenía fe a la canción, pero después de 100 millones de reproducciones en Youtube admitió que estuvo equivocado.

Las guerras líricas y el Dembow

Sobre las guerras líricas, la ve como parte de la cultura musical en el género urbano, siempre y cuando no pase la frontera de lo ´´familiar´´; mientras que, respecto al Dembow dominicano, considera que el Alfa evidentemente no es la única cara de ese popular género, pero sí entiende que, entre los artistas del género de RD no hay mucha unión, por lo que, exhorta a los chicos del patio a trabajar más sobre ese aspecto, el cual entiende es esencial para la industria musical de cada país.