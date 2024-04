Pelea de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sale a la luz

Uno de los altercados familiares que registró la policía del sur de la Florida entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez salió a la luz pública en un video que se difundió en el programa de El Gordo y la Flaca el pasado jueves 18 de abril.

En el material audiovisual se observa a la actriz y a Kailey (14), hija de la pareja, asegurarles a los oficiales que había una “mujer” en el interior de la lujosa vivienda familiar, en la que ya no vive ella y la adolescente.

Según el relato, su hija entró a la casa y cuando golpeó la puerta del dormitorio principal vio las piernas de una mujer correr, por lo que le pidió a los policías entrar a la casa a revisar y cerciorarse que hubiera alguien haciéndole compañía al actor cubano.

“Está en mi casa y hay otra mujer ahí”, le dice Gutiérrez a los agentes y además le comenta que “(Levy) se ha metido algo y tiene una mujer ahí”.

Mientras tanto la joven Kailey también aparece en el video notoriamente molesta e impaciente para que la policía entre a la casa y descubra a la mujer que supuestamente estaba con Levy.

“Quiero verla. Es mi casa y es mi papá”, insiste Kailey y agrega que su padre no la dejó pasar al dormitorio porque logró “empujarla”: “Vi una chica, vi sus piernas corriendo y él me decía; “No soy como tu mamá”.

Por su parte, en el fondo del video se escucha gritar a William que lo dejen en paz y su hija le contesta: “No, tú déjanos en paz”.

La policía no encontró a ninguna mujer con William Levy

En el video se observa a los agentes entrar en la vivienda, pero lo que se grabó en el interior no salió a la luz pública debido a que está prohibido. Sin embargo, se alcanzó ver al cubano mientras les abrió la puerta de la casa a las autoridades y, minutos después de revisar la propiedad, salieron y le comunicaron a Elizabeth y a Kailey que no había ninguna mujer adentro mas que la señora de servicio.

Por su parte, la chica se molestó y se alejó del lugar. Elizabeth les explicó a los oficiales que la reacción de su hija es comprensible, ya que aparentemente ha terminado envuelta en las peleas y discusiones de sus padres.

¿William Levy es un hombre violento?

La artista explicó que su hija fue quien entró a la vivienda, ya que intentó evitar un confrontamiento entre sus padres. “Ella trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará. Ella no quiere que eso suceda, porqué sabe lo que es eso y no quiere que pase”, dijo.

De acuerdo a la actriz, Kailey ha escuchado, presenciado y leído cómo su papá ha insultado a su mamá por los mensajes que recibe directamente del famoso, pues Elizabeth explicó que, al bloquear en el teléfono celular a William Levy, este le escribe a la adolescente.

“No está bien, ha tenido que crecer muy rápido porque yo lo bloqué [en el teléfono] y él le envía mensajes a (Kailey) y [por eso] está involucrada, desafortunadamente”, dijo la también presentadora.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez en la alfombra de los Premios Billboard

