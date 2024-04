Francisca pide apoyo en redes ante desafiante situación personal

La vida de la presentadora dominicana Francisca se duplica en sabores con la llegada de su segundo hijo, Franco, quien se une a la alegría de su primogénito Gennaro, inundando su hogar de dicha y amor. Sin embargo, detrás de esta felicidad, se esconden horarios caóticos y desajustes a los que la presentadora y su esposo, Francesco Zampogna, están tratando de adaptarse.

Siempre franca y cercana con sus millones de seguidores, la oriunda de Azua compartió una situación incómoda que ha experimentado en medio de este dulce momento. A través de sus historias de Instagram, reveló que, a pesar de que ambos niños duermen plácidamente, ella no logra conciliar el sueño ni un instante.

Este desesperado mensaje refleja su angustia ante la falta de descanso. Especialmente cuando se prepara para retomar su trabajo en Despierta América a principios de mayo.

«¡No he pegado el ojo, y no precisamente por los niños! ¡Ambos están felizmente dormidos, pero yo no logro conciliar el sueño, ni un poquito! ¡Ni un chin! ¡No es broma!«, expresó la presentadora.

Ante esta situación, Francisca pidió a sus seguidores que eleven oraciones por ella, consciente de que enfrentará un día desafiante.

El hecho de no dormir, sumado a la energía y el tiempo que demandan sus pequeños, no hará que su jornada sea precisamente fácil. A pesar de ello, Francisca muestra este período hermoso, pero desafiante con naturalidad. Dejando en claro que ser mamá no siempre es color de rosa, aunque la felicidad que trae consigo sea indiscutible.