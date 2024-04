Céline Dion espera un “milagro” en su lucha contra inusual enfermedad autoinmune

La popular cantante Céline Dion dio a conocer nuevos detalles sobre su batalla contra el síndrome de persona rígida (SPS), inusual enfermedad autoinmune la cual le fue diagnosticada en el año 2022.

El SPS es una enfermedad que ha afectado un alrededor de ocho mil personas en el mundo, La misma provocó en Dion espasmos y rigidez muscular que significativamente alteraron su capacidad para caminar y afectaron su habilidad vocal como estaba acostumbrada.

Este diagnóstico obligó a Céline a realizar una pausa en su carrera, cancelando todas sus presentaciones hasta 2024. En una reciente entrevista con Vogue Francia, compartió sus primeras reacciones: “Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué he hecho? ¿Es mi culpa?”.

Hasta ahora, no existe una cura para el SPS, pero pese a la enfermedad, la artista canadiense está dedicada a superarse día a día con un riguroso tratamiento que incluye terapia física, atlética y vocal.

“La vida no te da ninguna respuesta. ¡Solo tienes que vivirla! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. La manera en que lo veo, tengo dos opciones. O entreno como una atleta y trabajo súper duro, o apago y se termina, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente a mi espejo y me canto a mí misma”, señaló.

Según contó Dion, ella ha tenido que elegir trabajar con todo el “cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico”. De esta forma, espera prosperar con el paso del tiempo: “Quiero ser lo mejor que pueda ser”.

Céline Dion también expresó su deseo y su esperanza, incluso en ausencia de una cura para el SPS: “Por ahora, tengo que aprender a vivir con ello… Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal”.

Sobre la posibilidad de volver a los escenarios, la estrella fue cautelosa en elegir sus palabras, porque aún no tiene la seguridad de que eso vaya a suceder en algún futuro: “Durante cuatro años me he estado diciendo a mí misma que no voy a regresar, que estoy lista, que no estoy lista… Como están las cosas, no puedo estar aquí y decirles: ‘Sí, en cuatro meses’. No sé… Mi cuerpo me lo dirá”.

La fortaleza interna de Dion se hace evidente a través de sus palabras: “Estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. El mañana es otro día. Pero hay una cosa que nunca se detendrá, y esa es la voluntad”.

En ese sentido, recordó el amor y el apoyo que recibe de su familia, sus hijos y sus fanáticos, lo que ha sido crucial en su batalla contra este raro trastorno neurológico. “Las personas que sufren de SPS quizás no tengan la suerte o los medios para tener buenos doctores y buenos tratamientos. Tengo esos medios, y esto es un regalo. Además, tengo esta fuerza dentro de mí. Nada me detendrá”, aseguró.

Céline Dion espera un milagro para su enfermedad

A sus 56 años, Céline Dion no pierde la esperanza. Mantiene la expectativa hacia una mejora y su deseo de un avance médico. “No he vencido la enfermedad, ya que todavía está dentro de mí y siempre lo estará”, admitió, pero no descartó un progreso para su estado gracias al trabajo de la medicina moderna: “Espero que encontremos un milagro, una manera de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que soy yo, ahora con el Síndrome de la persona rígida”.

Antes de su diagnóstico, la carrera de Céline Dion estaba volviendo a florecer, con giras internacionales y continuando con su residencia en Las Vegas. Su álbum más reciente, Courage, fue un éxito en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido. También hizo su debut en el cine junto a Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en la película Amor a primer mensaje.

Con información de INFOBAE