Eva Arias, expresa su amor de madre

Santo Domingo, RD.- La actriz y comunicadora Eva Arias vive la maternidad un día a la vez, dándose el permiso de conocer la aventura más hermosa que ha estado viviendo desde el nacimiento de sus pequeños Matías y Milán.

Eva Arias expresó mediante una entrevista en !Qué pasa! que la maternidad ha sido su mayor maestra, y la ha convertido en la mejor guerrera, a un nivel que lo que antes la hacía débil hoy ni existe, porque sus hijos la han hecho más fuerte que nunca, pues cuando se trata de ellos nada la intimida.

Expresó que es notable cuando el amor comienza a burbujear para rebozar su corazón, ¿Cuándo ocurre esto? Cuando habla de sus niños. Para ella cada salida del Sol es una oportunidad más de regalarles la mejor madre que puede ser, por lo que disfrutar de los pequeños y grandes acontecimientos de ellos, por quienes iría “Al infinito y más allá”, sin miedo a nada.

“Mi historia ha sido muy distinta a la que soñaba. Pero que sea distinta no significa que no haya sido el regalo más bello que Dios me haya dado. Si volviera a nacer mil veces, mil veces quisiera ser la mamá de Matías y Milán”.

Eva Arias, conductora del espacio radial “The Morning Beat” .