Karol G padece de extraña enfermedad: descubre cómo la afecta

La cantante colombiana Karol G es una de las artistas más influyentes del género urbano y está en los primeros lugares de reproducciones, acumulando éxitos rotundos con sus canciones. Pero, a pesar de sus indudable éxito musical, La Bichota ha sido fuertemente criticada por su peso.

Karol G posee una figura que es la envidia de muchas. Sin embargo, la propia artista reveló que en el pasado sufrió una enfermedad que la hacía subir mucho de peso.

En 2018 la artista narró que sufría de resistencia a la insulina y por eso le costaba tanto bajar de peso a pesar de que ella hacía dieta y ejercicios.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, dijo la “Bichota” en una entrevista a MezcalTV.

Durante ese tiempo recibió muchos comentarios acerca de su cuerpo que le afectaron emocionalmente. Sin embargo, encontró la forma de lograr que los comentarios negativos no le afecten.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, manifestó la cantante.

Karol G, defensora de su cuerpo

A pesar de que tiene una figura espectacular, Karol G no escapa de los malos comentarios de su cuerpo. Cuando estrenó su canción ‘X si Volvemos’ con Romeo Santos muchos la criticaron por las fotos que usó para promocionar la canción. Ante eso Karol G envió una contundente respuesta.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ. La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show… Aunque real, hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”, comenzó escribiendo.