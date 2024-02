Filtran audio de Yolanda Saldívar con el FBI tras matar a Selena

Con tan sólo 23 años de edad, Selena Quintanilla era como toda una digna representante de la música a nivel mundial. Pero lo que ya era una exitosa carrera se interrumpió por la acción por la mujer que se decía ser su «mejor amiga».

En marzo de 1995, Yolanda Saldívar le disparó a Selena causándole la muerte y hasta ahora se revela la llamada que la mujer hizo al FBI tras matar a la cantante.

A Selena la mataron con 23 años y una prominente carrera en ascenso

Desde la muerte de la también conocida como la Reina del Tex-Mex, las versiones alrededor de su asesinato cambiaron notablemente. No son pocas las series y películas que ahondan en lo que verdaderamente sucedió el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi (EEUU). Pero ahora se revela un punto muy importante de la historia y esto es lo que tienes que saber al respecto.

Aquel fatídico día en el Days Inn

La habitación 158 del motel Days Inn donde murió Selena

Fue en la habitación 158 del motel Days Inn ubicado en Corpus Christi, Texas, en donde la presidenta del club de fans de intérprete de éxitos como Bidi bidi bom bom o El chico del apartamento 512 le disparó a Selena luego de tener una muy fuerte discusión con ella tras notar ciertas inconsistencias en sus finanzas, por lo que el calor del momento la llevaron a disparar por la espalda a la joven con tan solo 23 años de edad.

Lo demás es historia. A Yolanda Saldívar, actualmente con 63 años, se le sentenció a cadena perpetua por el asesinato de la cantante. Pero en 2021 el Departamento de Justicia Criminal de Texas informó que podría ser elegible para obtener su libertado condicional debido a su buen comportamiento en la prisión de Mountain View, en Gatesville, Texas. Un hecho que indigna notablemente a su familia y a sus millones de fans.

¿Qué le dijo Yolanda Saldivar al FBI tras la muerte de Selena Quintanilla?

Tal y como se ha visto en la serie de Netflix y hasta en la película protagonizada por Jennifer López en 1997, la asesina de la joven estrella quien también tuvo la oportunidad de presumir sus dotes actorales, llamó al FBI mientras estuvo encerrada en su camioneta a lo largo de nueve horas y media.

Además, amenazaba con quitarse la vida.

«Me quiero matar, pero no me atrevo a jalar el gatillo. No merezco vivir, mira lo que le hice a mi mejor amiga» dice en parte del audio Yolanda Saldívar al policía.

Mientras el oficial trata de convencerla para que Yolanda Saldívar baje de la camioneta, dice. “No he hecho nada bien, mira lo que he hecho, ¡Dios sabe que yo la amaba muchísimo! acabo de escuchar en la radio que yo la maté. No quiero vivir con esta vergüenza, Larry, con las críticas de todo el mundo, el resto de mi vida será una tortura, porque no seré capaz de vivir en paz, nunca me perdonaré”.