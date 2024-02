Asesina de Selena ofrece nuevos datos sobre el crimen

Yolanda Saldívar reaparece en la nueva docuserie sobre el asesinato de Selena Quintanilla, a estrenarse el sábado 17 de febrero de este año, causando una gran controversia.

Treinta años más tarde del asesinato de la Reina del Tex-Mex, la asesina ofrece detalles sobre el crimen. Asimismo, plantea dilemas éticos y morales sobre la explotación del dolor y la tragedia.

La docuserie es protagonizada por Jennifer López y se titula Selena & Yolanda: The Secrets Between Them. Cuenta con tres partes y, en una de ellas, Yolanda Saldívar cuenta su versión de los hechos mientras se prepara para la elegibilidad de su libertad condicional.

El material plantea cuestiones sobre los límites de la responsabilidad periodística y la ética en la representación de tragedias reales.

Asimismo, desencadenará debates intensos sobre la sensibilidad y el respeto hacia las víctimas y sus familias.

¿Qué va para la docuserie de Selena y Yolanda Saldívar?

Yolanda Saldívar, entrevistada para la docuserie, cuenta a los fanáticos de Selena que no únicamente era la presidenta del club de fans de Selena, sino que también manejaba dos de sus tiendas minoristas.

Rápidamente se ganó un lugar en el círculo íntimo de la cantante y se convirtió en una amiga de confianza de la familia.

Saldívar disparó fatalmente a la artista de 23 años en un hotel de Corpus Christi, Texas, en marzo de 1995, después de que la artista la confrontara por presuntamente malversar fondos.

La propia asesina ofrece los detalles precisos del crimen que cometió. Pero también plantea dilemas éticos y morales sobre la explotación del dolor y la tragedia.

El trágico desenlace de la docuserie sobre la muerte de Selena

En un intento por arreglar las cosas, la exempleada le pidió a Selena que se encontraran en un Days Inn del área de Corpus Christi.

Previamente, Yolanda Saldívar le aseguró que tenía estados de cuenta bancarios que podrían ayudar a limpiar su nombre.

Fue allí donde Selena recibió un disparo en la espalda con un revólver calibre 38, luego fue declarada muerta en el hospital.

Días después, Yolanda Saldívar fue detenida por la policía y finalmente condenada por asesinato.