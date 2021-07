Moïse comentó que antes de que los asesinos abandonaran la alcoba, le apuntaron con una linterna en los ojos para asegurarse de que estuviese muerta.

Martine Moïse, la primera dama de Haití, narró detalles sobre el preciso momento en que los asesinos irrumpieron en su dormitorio donde fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, la madrugada del 7 de julio del presente año.

La primera dama manifestó que, aquel día, ella cayó al suelo junto a la cama con el codo destruido por los disparos y sin poder respirar, mientras observaba cómo los atacantes asesinaban a su esposo.

“Lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas”, aseveró Martine acerca del momento en que su esposo fue asesinado a tiros junto a ella, según The New York Times. “Luego cerré los ojos y no vi nada más”, agregó.

De acuerdo a lo que recuerda, cree que buscaban algo porque los irruptores miraban los archivos de su esposo en la habitación y ella oyó en español: “No es eso”, repetían, y seguían buscando. Hasta que finalmente uno refirió: “Eso es”.

Martine comentó que antes de que los asesinos abandonaran la alcoba, le apuntaron con una linterna en los ojos para asegurarse de que estuviese muerta.

“Pensaban que estaba muerta”, sostuvo en una entrevista con The New York Times.

La cónyuge describió el dolor y temor que sintió de ver al hombre con quien había vivido 25 años ser asesinado frente a ella.

Ese intenso tormento no la dejó evocar los disparos, el temblor de las paredes y las ventanas, el pavor que fue pensar en que sus hijos podían ser también asesinados, el horror de ver el cuerpo de su esposo y su lucha para pararse del suelo luego de que los asesinos huyeron.

La razón por la cual ha decidido hablar de aquel atroz día es porque no confía en la investigación que se está dando en torno al asesinato del presidente de Haití. Asimismo, nadie responde su pregunta más importante: ¿Quién ordenó y pagó el asesinato de su marido?

Martine Moïse no cree en la versión oficial que señaló que los acusados financiaron el ataque por sus propios medios, sino más bien dice que existe un cerebro más importante detrás que ordenó y suministró mucho dinero.

Esto porque, según contó, el presidente Moïse se enfrentaba frecuentemente a algunos de los oligarcas más ricos del país, entre ellos la familia que controla la red eléctrica nacional. Ella considera que estos poderosos tuvieron algo que ver con el homicidio. “Sólo los oligarcas y el sistema pudieron matarlo”, afirmó.

