Sophia le responde a Leonel sobre el desarrollo en RD

La robot humanoide Sophia visita República Dominicana en el marco del Foro Global @ Casa de Campo organizado por Funglode. Allí partició junto al presidente de Funglode y expresidente de la República en el foro «Inteligencia Artificial, ¿progreso o amenaza para la humanidad?» que analizó los grandes avances, riesgos y problemas que genera el uso de la inteligencia artificial (IA) en el siglo XXI.

Así, en medio del coloquio, el expresidente Leonel Fernández sostuvo un intercambio con la Robot Sophia, a quién le preguntó sobre cómo se ha desarrollado República Dominicana en los últimos años.

La respuesta de la robot humanoide se hizo tendencia.

Leonel y la inteligencia artificial

“Este Foro Global @ Casa de Campo, como puede observarse, tiene lugar en un momento especial en que el tema de la inteligencia artificial cobra particular importancia”, sostuvo el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Encantado de dialogar con @RealSophiaRobot acerca de la educación y el futuro de la Inteligencia Artificial en el #ForoGlobalCasaCampo. Al terminar de conversar, nos solicitó amablemente tomarnos un selfie. ¡Asombrosos tiempos!#RobotForoFunglode #RobotSophiaCasaCampo pic.twitter.com/FhBlmiSsu2 — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) April 14, 2023

Subrayó que, “al igual que internet, la inteligencia artificial es una tecnología que vino para quedarse. Contribuirá a mejorar nuestras vidas. Ya se utilizan para desarrollar herramientas que detecten el cáncer de forma precoz. Asimismo, calcular el riesgo y beneficios potenciales de inversiones, catástrofes naturales, desarrollo de robots humanoide. También potencialización de industrias como la espacial y la submarina”, entre otras.

Fernández añadió que “Sin embargo, algunos mitos que no se corresponden con la realidad. La inteligencia artificial no conlleva un riesgo existencial para la humanidad. No se trata de una lucha de máquinas contra seres humanos. Las máquinas no son capaces de pensar por sí mismas. Solo piensan con relación a lo que son programadas. Solamente pueden representar un riesgo para la humanidad, si los propios humanos lo hacen posible”.

¿Quién es Sophia?

Sophia es el Sophia robot humanoide más famoso del mundo. Su avanzada forma de inteligencia artificial le permite comportarse de forma muy realista, lo que la ha convertido en un fenómeno mediático de considerable importancia. Es la creación más importante de David Hanson (Hanson Robotics) y también se hizo famosa por ser la primera y única robot en recibir la ciudadanía de un estado, Arabia SaudIta, en octubre de 2017. El primer robot-ciudadano, en definitiva.