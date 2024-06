Se entrega a la PN “La Belleza”, acusado de robo en Bonao

Monseñor Nouel.- Representantes de la iglesia en Bonao, provincia Monseñor Nouel, juntas de vecinos y los familiares del nombrado Francis Manuel Cordero, conocido como «La Belleza» han facilitado su entrega voluntaria a las autoridades.

Alias «La Belleza» era buscado por orden de arresto por robo.

En ese sentido, el acusado de robo expresó, “Yo no sé de esa lámpara… Tienen que buscarme vídeos para poder someterme y yo no lo he hecho. Ellos me están acusando, que busquen el video cuando yo me subí y la despegué. Yo hablé con mi papá para venir a entregarme, porque la vida mía vale más que cinco lámparas”.

“Yo como padre sé que la justicia tiene que actuar. Si él hizo algo que pague y que le guarden su integridad. Que no haya un maltrato, ya que lo entregamos sano y salvo”, expresó el padre del acusado.

Asimismo, el presidente de la junta de vecinos del sector Colombia, Iván Candelario, indicó que espera que la justicia realice sus investigaciones.

La entrega se llevó a cabo en un ambiente de respeto y cooperación, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones para garantizar el orden y la justicia.

Mientras que las autoridades policiales competentes han iniciado los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido por la ley.