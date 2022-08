¿Qué es la depresión en el embarazo o posparto y cómo tratarla?

Santo Domingo, RD.- El 17% de las mujeres en algunos países sufren depresión en el embarazo o posparto. El psiquiatra, José Miguel Gómez, trató el tema de como tratar la depresión en el período prenatal.

En nuestra cultura se espera que la mujer embarazada o la mujer que dio a luz exprese alegría. Mucha gente no suelen darse cuenta o comprender que la fémina está atravesando por una depresión en el embarazo o después del parto.

El especialista José Miguel Gómez explicó que: «Siempre es importante en la historia preguntarle a esta mujer en el embarazo que tiene síntomas de depresión, hacer una historia breve, en la familia la abuelita, si la mamá se deprime, si es un embarazo deseado, si tiene esta mujer el apoyo de la pareja, si esta cursando por una situación de estrés psicosocial (desempleo, problemas económicos, dificultad en la familia, mala relación interpersonal laboral o abandono)«.

¿Cuáles traumas pueden causar que la mujer esté padeciendo de un estado de depresión?

Dificultad para dormir.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para activarse con la cotidianidad producto de la falta de energía.

Desmotivación, desinterés.

La anodinia, que es la incapacidad para recibir o expresar afecto.

«Cuando esos síntomas durante el embarazo tienen más de 10 días a dos semanas continuos estamos hablando de una depresión durante el embarazo«, aseguró el psiquiatra en el programa Despierta con CDN.

Resultados que pueden causar la depresión posparto

Si la depresión en el embarazo se prolonga y la mujer no se alimenta bien, no duerme bien, no mantiene una actividad de energía y se desmotiva, ese estado emocional compromete el desarrollo psicomotriz, afectivo y emocional de la criatura.

Producto de la situación pueden ser los niños con bajo peso, con prematuridad y otras dificultades producto de la madre con esta depresión prolongada.

Es importante que en el período de embarazo y posparto la pareja pueda darle apoyo emocional a su esposa, dándole comprensión, acompañándola a sus chequeos, entre otras actividades.

Depresión posparto

«Cuando la mujer tuvo si niña o niño y dos, tres, cinco, diez días después de dar a luz le da deseo de llorar, no duerme, tiene miedo por el cuidado del niño, eso pasa mayormente en las primerizas, cuando tiene un afecto lábil o fragilidad y por cualquier circunstancia llora, todo le es apático, se muestra indiferente, esta con falta de atención a lo que está pasando allí. Cuando una mujer esta así evidentemente tiene una depresión posparto«, aseguró Gómez.

Añadió además que en la depresión posparto a veces pueden haber sentimiento de utilidad y pueden haber pensamientos suicidas no expresados.

En estos caso lo importante es buscar ayuda de un psiquiatra.