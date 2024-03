Santo Domingo, RD. – El Director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos consideró este lunes urgente intervernir las cárceles de República Dominicana y agregó que lo sucedido en la penitenciaría La Victoria es un tema que lo venía advirtiendo en algunos informes de la entidad que dirige.

Valentín dijo que las autoridades no han manifestado la mínima intención para que el tema penitenciario cambie en el país. Esto debido a que consideró que solo existe letras muertas en la Ley del sistema peniteciario.

«Yo soy de opinión que esa cárcel de la Victoria deben de cerrarla», agregó Rodolfo Valentín, quien dijo que deben habilitar uno de los edificios de Las Parras para trasladar los presos.

A través de una conversación vía Zoom en Despierta con CDN, Valentín agregó que el tema carcelario del país se encuentra detenido, argumentando que no ha avanzado en año, debido a que se ha detenido en el tiempo en esta gestión de la Procuraduría General de República.

Indicó que no hay proyecto en cuanto al sistema, debido a la insalubridad que existe en el penal, donde explicó que también se agotan las medicinas y los retrovirales.

«Lo digo porque en 1984 se creó la Ley 224 sobre prisiones, una Ley muy interesante, donde por primera vez en República Dominicana… se hablaba sobre la presunción de inocencia. Y en el año 2021 la Ley fue modificada en su totalidad», dijo Valentín, quien agregó que luego se creó una ley que no trajo absolutamente nada para restaurar la precariedad del sistema penitenciario.

Agregó que dicha Ley fusiona los dos modelos; el modelo de dos décadas y el tradicional que ya estaba. Agregó que el modelo tradicional ha absorbido al nuevo.

Sobre la orden de no traslado de presos a la Victoria

Sobre instrucción de la PGR de no trasladar a La Victoria nuevos presos dijo que eso no resuelve el problema y que «lo que debe de instruir ese órgano a los jueces es que los fiscales no pidan tanta prisión preventiva y que no judicialicen todos los casos», agregando que es urgente autorizar la demolición de la edificación de la penitenciaría de La Victoria.

Consideró que están pasando paños tibios a una situación que es más grave que lo que se piensa, dijo «son seres humanos que viven como animales y cerdos en las cárceles de República Dominicano y consideró que eso no puede seguir pasando. Agregó que con el mismo se viola el derecho a la dignidad humana.